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У Близнецов все сложится удачно, а Козероги могут побаловать себя приятными покупками: бизнес-гороскоп на неделю (26.10. - 1.11.2020) для всех знаков

У Близнецов все сложится удачно, а Козероги могут побаловать себя приятными покупками: бизнес-гороскоп на неделю (26.10. - 1.11.2020) для всех знаков
Обновлено 19:28 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

На этой неделе Овнам не нужно спешить с вопросами, касательно денег. 29 и 30 октября станут лучшими днями для финансовой активности. В эти дни можно удачно совершать покупки в интернете или вкладывать средства в акции.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Несмотря на то, что финансовая удача будет благожелательна к Тельцам, сил у них может не хватить для продвижения доходных дел. Чтобы пополнить запасы своей жизненной энергии, этому знаку желательно заняться духовными практиками, медитацией.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов все сложится удачно, как в деловой сфере, так и в личных отношениях. Главный совет этой недели - не лениться и с уверенностью и без страха идти только вперед. 

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Раков на этой неделе могут одолевать сомнения, которые негативно скажутся на финансах. В ближайшие дни желательно укреплять свой моральный дух аффирмациями "У меня все получится" и "Я смогу".

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Звезды повысят интуицию Львам. Чтобы не спугнуть удачу, представители этого знака Зодиака должны следить за своим здоровьем и не перенапрягаться.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Девам эта неделя подарит возможность значительно преуспеть в финансовых делах. Если не сидеть на месте и не лениться, можно будет обеспечить себя большим успехом.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов карт-бланш на развлечения, отдых и положительные эмоции. Также можно вкладывать финансовые средства на действительно что-то важное - в получении знаний, опыта.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Звезды и планеты настроены не самым позитивным образом. Астрологи советуют не слишком воспринимать критику и не вступать в конфликты.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Самое главное на этой неделе - не создавать самим себе сложности. Не стоит также общаться с негативными людьми, которые вечно чем-то недовольны.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Во второй половине недели Козерогам желательно побаловать себя какими-то приятными покупками, которые поднимут настроение. Возможно представителям знака вернут старый долг.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На финансовом благополучии Водолеев может негативно сказаться отрицательное влияние недоброжелателей. Это будет очень важная неделя, на которой стоит прислушиваться своему внутреннему голосу и опыту.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Рыбы будут одолевать мелкие, рабочие неурядицы. Чтобы достойно выйти из сложной ситуации, знакам полезно будет изменить свое отношение к неудачам.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.

Автор:

Телеграф
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