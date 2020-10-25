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Девам пора избавиться от ненужных вещей, а Весам лучше не рисковать: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (26.10.- 1.11.2020)

Девам пора избавиться от ненужных вещей, а Весам лучше не рисковать: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (26.10.- 1.11.2020)
Обновлено 22:47 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Овен

Овнам на этой неделе удастся стать мудрее и сильнее. Это время стоит провести спокойно и расслабленно. Очень важно следить за своим здоровьем и не переутомляться.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Телец

Тельцов могут ожидать не самые приятные изменения в жизни. Но с 28 числа начнется крайне благоприятное время для романтики. Так что будьте серьезны к отношениям и симпатиям и флирту.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Близнецы

Финансовая сторона вопроса вас сейчас волнует не слишком сильно. Близнецов ждет успех в новых начинаниях.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2030 года Рак

Ракам пора избавиться от вредных привычек и негативных воспоминаний. Приятное путешествие в компании друзей может быть омрачено проблемами с деньгами.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Лев

Интеллектуальная работа обещает пройти очень удачно, в том время как поездки стоит пока отложить на потом. Особенно велик риск различных переживаний о собственном здоровье.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Дева

Начать неделю лучше с наведения порядка. Пора избавиться от ненужных вещей, чтобы они не тянули Дев ко дну своей энергетикой.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Весы

Относитесь серьезно ко всему, что происходит с вашим здоровьем сейчас - это сейчас самое главное. На этой неделе лучше бороться с излишним азартом и не рисковать.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Скорпион

В работе и бизнесе Скорпионам понадобятся порядочность и честность. Также астрологи советуют бороться с завистью.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Стрелец 

У Стрельцов начинается время, которое можно посвятить любви, семье и друзьям. Шопинг станет возможностью улучшить свое настроение и получить мощный заряд позитива.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Козерог

Опасайтесь любых соблазнительных предложений - рассчитывайте исключительно на себя. Также астрологи отмечают возможность непредвиденных трат.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Водолей

Всем Водолеям, которые пока одиноки, лучше сфокусироваться на работе. Общение с близкими людьми пойдет вам на пользу.

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Рыбы

Этот период принесет Рыбам куда больше энергии в своих силах, чем предыдущий. Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте. Полезно будет общаться в социальных сетях.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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