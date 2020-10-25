Девам пора избавиться от ненужных вещей, а Весам лучше не рисковать: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака (26.10.- 1.11.2020)

Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Овен
Овнам на этой неделе удастся стать мудрее и сильнее. Это время стоит провести спокойно и расслабленно. Очень важно следить за своим здоровьем и не переутомляться.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Телец
Тельцов могут ожидать не самые приятные изменения в жизни. Но с 28 числа начнется крайне благоприятное время для романтики. Так что будьте серьезны к отношениям и симпатиям и флирту.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Близнецы
Финансовая сторона вопроса вас сейчас волнует не слишком сильно. Близнецов ждет успех в новых начинаниях.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2030 года Рак
Ракам пора избавиться от вредных привычек и негативных воспоминаний. Приятное путешествие в компании друзей может быть омрачено проблемами с деньгами.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Лев
Интеллектуальная работа обещает пройти очень удачно, в том время как поездки стоит пока отложить на потом. Особенно велик риск различных переживаний о собственном здоровье.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Дева
Начать неделю лучше с наведения порядка. Пора избавиться от ненужных вещей, чтобы они не тянули Дев ко дну своей энергетикой.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Весы
Относитесь серьезно ко всему, что происходит с вашим здоровьем сейчас - это сейчас самое главное. На этой неделе лучше бороться с излишним азартом и не рисковать.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Скорпион
В работе и бизнесе Скорпионам понадобятся порядочность и честность. Также астрологи советуют бороться с завистью.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Стрелец
У Стрельцов начинается время, которое можно посвятить любви, семье и друзьям. Шопинг станет возможностью улучшить свое настроение и получить мощный заряд позитива.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Козерог
Опасайтесь любых соблазнительных предложений - рассчитывайте исключительно на себя. Также астрологи отмечают возможность непредвиденных трат.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Водолей
Всем Водолеям, которые пока одиноки, лучше сфокусироваться на работе. Общение с близкими людьми пойдет вам на пользу.
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года Рыбы
Этот период принесет Рыбам куда больше энергии в своих силах, чем предыдущий. Путешествуйте, отдыхайте, гуляйте. Полезно будет общаться в социальных сетях.