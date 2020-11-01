Львам будет сопутствовать удача, а Стрельцам будет не до романтики: любовный гороскоп на неделю с 2.11. по 8.11.2020

Последний месяц осени начинает свое шествие к зиме, и на этой неделе многие Знаки Зодиака почувствуют ветер перемен.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе напористость Овнов может все только усугубить. Старайтесь быть мягче со своими родными и почаще идите на компромиссы.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцов ожидают важные знакомства и пылкие признания в любви. Чтобы больше времени уделять своим родным, заранее планируйте время на работу и личную жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам нужно решить: посвятить время рабочим вопросам или с чистым сердцем уделить внимание своей второй половинке. Только действительно взвешенные решения и интуиция помогут этому знаку зодиака определиться с выбором.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Придирки и конфликты в семейной жизни Раков могут испортить и настроение, и отношения, а значит, нужно искать компромиссные решения, чтобы забыть о разногласиях.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе Львам будет сопутствовать удача: как и семейным представителям знака, так и одиночкам. Главное быть уверенным в своих силах.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Занудство Дев может помешать на личном фронте. Старайтесь больше слушать, чем тратить время на ненужные разговоры.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Энергетический подъем и позитивный настрой помогут привлечь в жизнь любовь и гармоничные взаимоотношения с близкими.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Неделя будет неудачной для личных отношений, если Скорпионы и дальше будут вести себя эгоистично по отношению к людям. Быть в центре внимания на этой неделе не получится.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцов не ожидает ничего фееричного. Эту неделю лучше посвятить расставлению жизненных приоритетов.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Деловая жизнь у Козерогов на этой неделе будет на первом месте, поэтому о романтике тем, кто занят карьерой, придется только мечтать. Вечера все же желательно посвятить время налаживанию личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи на этой неделе будут весьма игривы. Жизненную энергию желательно направить на знакомство с интересными людьми. Не стоит отказываться от флирта.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбы могут почувствовать недостаточный отклик на свои чувства. Желательно не зацикливаться на своем плохом настроении. Лучше на этой неделе быть открытым окружающему миру.