Раки добьются финансового успеха, а Водолеям можно смело совершать покупки: бизнес-гороскоп на неделю (2.11. - 8.11.2020) для всех знаков

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

Овнам сейчас необходимо тратить деньги с умом. Людям этого Знака лучше не уклоняться от обязанностей на работе. Сделайте все, чтобы ваше начальство и коллеги не сомневались в вас.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Для людей этого Знака Зодиака наступает очень удачное время для смены работы, собеседований, поиска новых источников дохода, открытия бизнеса. Успех придут к тем представителям знака, которые сейчас очень заняты проектами или ищут новую работу.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Наибольший доход и успехи в работе ожидают Близнецов, которые заняты в творческой сфере. Главное - не обманывать своих деловых партнеров и идти честным путем.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Звезды и планеты помогут Ракам добиться успехов на финансовом поприще. Но знайте, что главными противниками на этой неделе для вас могут стать сомнения и страхи.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В конце рабочей недели кто-то из недоброжелателей попробует очернить репутацию Львов. Им не стоит бурно на это реагировать, ведь за них будут говорить их дела. Могут появится новые источники дополнительных доходов.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Чтобы сохранить финансовую стабильность, астрологи советуют не брать кредиты, не давать денег в долг. В это время можно инвестировать деньги в ценные бумаги, менять валюту, вкладывать средства в обучение.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Трудолюбие Весов поспособствует дальнейшему деловому росту и увеличению денежного притока. А вот шопинг - не самое лучшее времяпровождения на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам можно совершать дорогостоящие покупки и обновлять гардероб, но не забывайте ответственно подходить к решению рабочих вопросов и исполнению обязанностей.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Самое главное на этой неделе - не создавать самим себе сложности. Не стоит также общаться с негативными людьми, которые вечно Только спокойствие поможет Стрельцам оставаться продуктивными намного дольше. Активность планет поможет Стрельцам серьезно укрепить свои позиции на работе и в бизнесе, повысить доходы.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Если Козероги испытывали какие-то финансовые трудности или проблемы на работе, то на этой неделе они с высокой вероятностью уйдут. Не забывайте, что руководство понимает только упорную работу и ответственное отношение.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Людей этого Знака будет ожидать большая удача, поэтому можно смело отправляться за покупками. Очень полезно будет тратить деньги на поездки, ремонт и покупку автомобиля.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Рыбам стоит бороться со своими недостатками, иначе они могут оставить негативный след на финансовой сфере. Упорство и трудолюбие помогут Рыбам вырваться вперед. В конце недели можно совершать крупные покупки.