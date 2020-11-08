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Весам будет не до романтики, а Скорпионам можно смело назначать свидания: любовный гороскоп на неделю с 9.11. по 15.11.2020

Весам будет не до романтики, а Скорпионам можно смело назначать свидания: любовный гороскоп на неделю с 9.11. по 15.11.2020
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

В любовном гороскопе на неделю с 9 по 15 ноября отражены советы астрологов, призванные помочь Знакам Зодиака обрести гармонию в личной жизни Своевременные рекомендации будут полезны всем, кто стремится к взаимопониманию и счастью.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнам на этой неделе рекомендуется обрести гармонию с собой и привести свои чувства в равновесие. Со среды можно с чистой душой налаживать контакты и начинать поиски второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Налаживания отношений Тельцам поможет только личный настрой. Готовьтесь избавляться от негативных мыслей. Желательно не нервничать по любому поводу.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Только внутренние установки помогут Близнецам поймать удачу в личной жизни. Тем, кто сейчас одинок, стоит не сидеть без дела, а активно отправляться на поиски.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Энергетика звезд и планет не совсем подходит для романтических приключений, и эту неделю лучше посвятить работе с эмоциями, чтобы не зависеть от перепадов настроения.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Обрести счастье в личной жизни Львам поможет уверенность в себе и упорство. Только прислушиваясь к своему внутреннему голосу можно избежать ссор в семье.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Именно первая половина недели благоприятна для налаживания личной жизни. Удача будет на вашей стороне. Одиноким Девам не помешают романтические свидания.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Одиноким Весам лучше обратить внимание на завершения текущих дел. А вот семейным представителям знака понадобится терпение.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы на этой неделе почувствуют прилив сил и благодаря этому смогут активно налаживать отношения. Можно смело знакомиться, назначать романтические встречи.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Эта ноябрьская неделя будет напряженной. Главное не заниматься самокопанием и уделять больше времени своим близким.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Астрологи не исключают романов с бывшими партнерами Козерогов, однако не рекомендуют с головой окунаться в чувства: возобновление романтических связей может вновь завести в тупик.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Одиноким Водолеям в поисках любви стоит присмотреться к своему окружению: возможно среди ваших знакомых есть тайные поклонники. В эту неделю ноября Водолеям астрологи рекомендуют выполнить данные ранее обещания.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Семейным парам стоит провести время вместе, поговорить по душам и устроить романтический вечер, чтобы сблизиться. Стоит обрести душевный покой.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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