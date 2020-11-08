Львов ожидает стабильность, а Рыбы могут повысить доход: бизнес-гороскоп на неделю (9.11. - 15.11.2020) для всех знаков

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

Овнам на этой неделе рекомендуется уделить любви и рабочим вопросам одинаковое время. Нежелательно сидеть и ждать, пока произойдет чудо. Лучше стать инициативнее в финансовых вопросах.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Именно самостоятельность поможет Тельцам добиться финансового успеха. Главное довериться своему внутреннему голосу и избавиться от негатива.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе Близнецам пора выходить из зоны комфорта. С 9 по 13 ноября не стоит тратить деньги, а вот с 14 числа можно заняться шопингом и сделать подарки для близких людей.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Удача на стороне Раков, особенно в финансовой сфере. На этой неделе можно спокойно менять валюту, открывать новый счет в банке, оформлять банковские карты или брать небольшие кредиты.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В финансовых вопросах Львов ожидает стабильность. Единственное, нужно правильно расходовать свою энергию и уметь расслабляться во время отдыха.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Ожидается много позитивных изменений во всех сферах жизни, включая финансовую. Самое благоприятное время для Дев - это выходные. Именно 14 и 15 ноября представителям этого знака стоит реализовать идеи, которые в будущем могут принести доход.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов замечательный период. Самые сложные проекты они уже воплотили в жизнь и пора немного развлечься. Уделите время хорошему отдыху. Также можно решиться на смену имиджа.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Эта неделя будет очень благоприятной для Скорпионов в финансовом плане. Это удачное время для решительных действий, физической и интеллектуальной работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцом идеальное время для поиска новых путей развития. Стоит практиковать духовные практики и попробовать медитацию. Только так вы сможете расслабиться и научиться управлять стрессом.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

"Труд облагораживает человека", - девиз Козерогов на этой неделе. Идеальное время для монотонной и тяжелой интеллектуальной деятельности.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Жизнь Водолеев может кардинально поменяться. И только в лучшую сторону. У представителей этого знака есть возможность свободно отправиться за крупными покупками и не пожалеть об этом.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Рыбам звезды и планеты помогут избавиться от бедности и повысить доходы. Оптимистичные мысли помогут стабилизировать ситуацию и превратить проблемы в преимущества.