Водолеям - стремиться к гармонии с собой, а Рыбам не до романтики: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Овен

Овнам лучше начать бороться с негативными мыслями. На этой неделе не следует браться за решения интеллектуальных задач, так как сейчас с вами сопутствует забывчивость и невнимательность. На выходных лучше не растрачивать деньги, а устроить небольшие посиделки с родственниками или друзьями.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Телец

Тельцам необходимо избавиться от барьеров, которые мешают жить счастливо. Лучше изменить свои внутренние установки с "я не могу" на "у меня все получится". Важно избавиться от страхов, обрести уверенность и полюбить себя.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Близнецы

На этой неделе большой удачи ожидать не стоит, но и больших трудностей не предвидеться. Позитивное мышление будет помогать Близнецам в любви, в делах, в работе и просто поможет им сохранять максимальную продуктивность, бодрость духа.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2030 года Рак

У Раков ожидается довольно нервная и непростая неделя. Кто-то постоянно будет доставать их и заставлять переживать. Только не стоит раздувать из мухи слона. Чем меньше на этой неделе будет негативных эмоций, тем лучше.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Лев

Как можно реже обращайтесь за помощью и советами к окружающим. Лучше думайте своей головой и полагайтесь только на свои силы.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Дева

Не стоит браться за сложные проекты и давать окружающим обещания, которые не получится сдержать. Девам нужно будет стать более честными, в том числе и с самими собой.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Весы

Наступает время, когда любая мелочь крайне важна, это может быть даже случайно брошенное слово. В отношениях с окружающими лучше проявлять терпение и быть готовыми идти навстречу.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Скорпион

Не стоит переживать о том, что нельзя изменить. Неделя идеально подходит для генеральной уборки, перестановки мебели, командировок и необычного отдыха.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Стрелец

На этой неделе также необходимо более пристально следить за своим здоровьем. Важно не переутомляться, одеваться теплее и быть предельно осторожными на дорогах.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Козерог

Астрологи советуют Козерогам как можно чаще заниматься приятными делами, избегать общения с токсичными людьми. Этим людям нужно стремиться к внутренней гармонии, поиску новых увлечений.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Водолей

В середине ноября Водолеям стоит стремиться к гармонии с собой. Не нужно слушать сплетни и верить в слухи о себе и своих близких, друзьях. В этот период очень важно правильно отдыхать.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года Рыбы

Амурные приключения сейчас Рыбам точно ни к чему. Можно отправиться в дальнюю поездку или занять себя домашними заботами. Удача последует за уверенными Рыбами, которые умеют держать себя в руках.