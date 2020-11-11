Овнам стоит посвятить время учебе, а Скорпионам можно заняться шопингом: гороскоп на 11 ноября

Не стоит рассчитывать на то, что день пройдет приятно и спокойно. Вряд ли удастся избежать мелких семейных недоразумений.Имейте в виду: сейчас лучше не действовать самостоятельно, а заручиться поддержкой союзников.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Овнов

Рассеянность и неосторожность могут стоить вам удачи. Перед началом важных дел нужно тщательнее всё планировать. Делиться планами и секретами с окружающими не стоит. Свободное время астрологи советуют посвятить обучению, получению знаний.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Тельцов

Друзья будут рады провести с вами этот день. Нужно обязательно встретиться с ними, а если такой возможности не будет, хорошенько отдохнуть дома, написать близким или созвониться с ними. Всем, кому предстоит выполнить много дел на работе, отдых будет обязателен.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Близнецов

Лучше осторожнее отстаивать свою точку зрения. Если сказать лишнее, можно спровоцировать конфликт дома или на работе. В финансовых делах и в любви одинаково повезет всем, кто уверен в себе. День прекрасно подходит для новых начинаний.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Раков

Это идеальное время для ремонта, уборки и других домашних дел. Очень важно в такие дни проявлять физическую активность. Можно начинать борьбу с вредными привычками. В этом вам помогут близкие и друзья. Вечером можно принять гостей и повеселиться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Львов

Нужно больше позитива во всём. Если что-то пойдет не так, оптимистичное настроение благоприятно отразится на поисках решения проблемы. Можно задерживаться на работе, потому что звезды активизируют ваши скрытые резервы энергии.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Дев

Не стоит уделять работе больше времени, чем обычно. Это чревато переутомлением и негативом. Лучше вместо сверхурочных отправиться в какое-нибудь приятное место с друзьями либо побыть дома в тишине и покое.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Весов

Это идеальный день для того, чтобы записаться на фитнес или начать какие-то простые упражнения дома. Полезно будет больше ходить и дышать свежим воздухом. День может быть перенасыщен эмоциями, так что лучше не держать их в себе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Скорпионов

Будьте осторожны, потому что в этот день могут активизироваться ваши недоброжелатели и враги. Окружающие могут лгать и пытаться манипулировать вами. В качестве отдыха и смены обстановки можно заняться шопингом, но не слишком активным - с деньгами лучше быть аккуратнее.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Стрельцов

Откладывать домашние дела на потом не стоит. Пришло время заняться тем, что приходилось давно откладывать на потом. Это может быть уборка, легкий косметический ремонт. Лучше решать все проблемы оперативно, без задержек. Так останется время на отдых.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Козерогов

Прекрасный день для знакомств, романтики, свиданий. Всем, кто находится в отношениях, нужно сделать второй половинке приятный сюрприз. Вечер этого дня лучше посвятить любимому человеку. Утром и днем полезно заниматься творчеством, спортом и духовными практиками.

Водолей (21 января - 18 февраля)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Водолеев

В этот день вы очень уязвимы: энергетика даст трещину из-за дисгармонии звезд и планет. Может появиться легкое недомогание. Если начнут посещать неприятные мысли, лучше сменить обстановку, прогуляться, посмотреть вечером захватывающий и приятный фильм.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 ноября 2020 для Рыб