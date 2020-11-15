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Воскресенье, 15.11.2020
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Стрельцам - проявить отзывчивость, а Козерогам - прислушаться к интуиции: любовный гороскоп на неделю

Стрельцам - проявить отзывчивость, а Козерогам - прислушаться к интуиции: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный прогноз от астрологов поможет вам сделать эту неделю более удачной для поиска любви или укрепления уже существующих отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнов на этой неделе ожидают временные трудности в общении с близкими людьми. Начало недели лучше посвятить личным делам, а ближе к концу уделить время для помощи близким.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам стоит научиться управлять своей энергией. В это время они очень импульсивными и агрессивными, что может привести к большим проблемам в любовной сфере.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Астрологи советуют одиноким Близнецам не проявлять большой активности. Большой успех ждет тех, кто уже находится в браке.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Любовь станет прекрасным способом привлечь удачу в других сферах. Нужно больше времени проводить с близкими.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Неделя прекрасно подходит для покупки дорогостоящих подарков близким и второй половинке. Одиноким Львам стоит почаще знакомиться.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Такие талисманы для дома, как ловец снов или китайский красный фонарик, помогут не только увеличить доходы и укрепить здоровье, но и сохранить любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Астрологи настоятельно рекомендуют на этой неделе как можно меньше посвящать окружающих в дела семьи.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов наступает идеальное время для поисков второй половинки, новых знакомств, мимолетных романов.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам стоит проявлять отзывчивость. Чрезмерный эгоизм может породить новые неприятности в любовной сфере.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Начиная со среды астрологи советуют чаще прислушиваться к интуиции.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеям стоит опасаться людей с плохой энергетикой. Они могут не только нарушить планы, но лишить Водолеев любовной удачи. Также стоит опасаться слухов и сплетен.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Для укрепления любовной связи стоит больше свободного времени проводить со второй половинкой.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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