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Воскресенье, 15.11.2020
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Козероги преуспеют в бизнесе, а Рыбам не стоит разбрасываться деньгами: бизнес-гороскоп на неделю для всех знаков

Козероги преуспеют в бизнесе, а Рыбам не стоит разбрасываться деньгами: бизнес-гороскоп на неделю для всех знаков
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

Это время, когда нужно работать, не покладая рук, бороться за каждый кусочек пирога так, словно он последний. Нужно показать врагам и конкурентам, что им ничего не светит.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Астрологи отмечают, что на этой неделе в жизни Тельцов может появиться человек, который изменит их представление о финансовом мире, о деньгах и работе.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе лучше отдохнуть от баталий на работе и в бизнесе. Нужно больше расслабляться, отдыхать, менять обстановку.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Нужно будет совершить решительный рывок для того, чтобы воплотить мечты в реальность, повысить денежный доход. Астрологи советуют прислушиваться чаще к своей интуиции и обходить стороной непрошеные советы окружающих.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Это идеальное время для смены направления движения. Что касается денег, то в начале недели их лучше не тратить.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Девам можно будет совершать дорогостоящие покупки, вкладывать деньги в новые проекты и в бизнес.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Период отлично подходит для обучения и повышения навыков, но лишь для теоретической части, практика будет позднее. Покупки лучше отложить как минимум до выходных.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Деньги потянутся к тем, кто подкрепляет уверенность действиями, а не сидит и ждет у моря погоды.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Финансовая сфера будет наполнена необъяснимыми происшествиями и неурядицами, поэтому Стрельцам стоит приготовиться как следует к тому, что придется действовать решительно и без сомнений.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Звезды и планеты помогут этим Козерогам совершать покупки, преуспевать в бизнесе и в новой работе. Можно открывать новый счет в банке, совершать обмен валюты

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Если придется покупать что-то дорогостоящее, лучше опираться на свой личный опыт и не слушать подсказки посторонних людей.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Удача будет рядом с теми, кто умеет обращаться с деньгами правильно, не раскидываясь ими направо и налево. Это прекрасное время для заработков и поиска новых источников дохода.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.

Автор:

Телеграф
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