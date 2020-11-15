Козероги преуспеют в бизнесе, а Рыбам не стоит разбрасываться деньгами: бизнес-гороскоп на неделю для всех знаков

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

Это время, когда нужно работать, не покладая рук, бороться за каждый кусочек пирога так, словно он последний. Нужно показать врагам и конкурентам, что им ничего не светит.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Астрологи отмечают, что на этой неделе в жизни Тельцов может появиться человек, который изменит их представление о финансовом мире, о деньгах и работе.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе лучше отдохнуть от баталий на работе и в бизнесе. Нужно больше расслабляться, отдыхать, менять обстановку.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Нужно будет совершить решительный рывок для того, чтобы воплотить мечты в реальность, повысить денежный доход. Астрологи советуют прислушиваться чаще к своей интуиции и обходить стороной непрошеные советы окружающих.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Это идеальное время для смены направления движения. Что касается денег, то в начале недели их лучше не тратить.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Девам можно будет совершать дорогостоящие покупки, вкладывать деньги в новые проекты и в бизнес.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Период отлично подходит для обучения и повышения навыков, но лишь для теоретической части, практика будет позднее. Покупки лучше отложить как минимум до выходных.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Деньги потянутся к тем, кто подкрепляет уверенность действиями, а не сидит и ждет у моря погоды.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Финансовая сфера будет наполнена необъяснимыми происшествиями и неурядицами, поэтому Стрельцам стоит приготовиться как следует к тому, что придется действовать решительно и без сомнений.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Звезды и планеты помогут этим Козерогам совершать покупки, преуспевать в бизнесе и в новой работе. Можно открывать новый счет в банке, совершать обмен валюты

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Если придется покупать что-то дорогостоящее, лучше опираться на свой личный опыт и не слушать подсказки посторонних людей.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Удача будет рядом с теми, кто умеет обращаться с деньгами правильно, не раскидываясь ими направо и налево. Это прекрасное время для заработков и поиска новых источников дохода.