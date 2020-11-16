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Понедельник, 16.11.2020
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Овнам - не пропадать на работе, а Тельцам - не затевать длительных поездок: гороскоп на неделю

Овнам - не пропадать на работе, а Тельцам - не затевать длительных поездок: гороскоп на неделю
00:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Овен

У людей этого Знака начинается время, когда все должно быть в балансе, включая внимание, уделяемое разным сферам жизни. Астрологи советуют не пропадать на работе, а также не лениться, забывая про важные дела.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Телец

Астрологи советуют Тельцам больше отдыхать, не затевать длительных поездок, не увлекаться живым общением с незнакомыми людьми. Нужно выходить на свежий воздух, посвящать время простым домашним делам.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Близнецы

Необходимо брать на себя ответственность и не бояться признавать ошибки перед собой и перед людьми, вовлеченными в общие дела. Это подарит Близнецам уважение со стороны окружающих.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Рак

Раки на этой неделе могут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Придется довериться интуиции, которая подскажет верный путь.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Лев

Удача на стороне Львов, причем на протяжении почти всех недели. Это весьма перспективное время для тех, кто желает завоевывать превосходство своим трудом, для спокойных и настойчивых.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Дева

Нужно принимать любые изменения и не гневить судьбу за то, что что-то идет не по плану. В общении с близкими людьми придется проявлять больше сдержанности.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Весы

Удача последует за уверенными в себе людьми. Звезды и планеты в таком положении, при котором у Весов будет много энергии и мотивации. Время можно инвестировать не только в работу, но и в любовь.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Скорпион

Звезды и планеты дадут Скорпионам много сил и уверенности, так что стоит воспользоваться моментом, чтобы сменить работу, сходить на свидание, преуспеть в новом деле.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Стрелец 

Наступает идеальное время для работы и бизнеса. Больше всего будет везти тем, кто занимается спокойной и монотонной работой либо находится в постоянных разъездах.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Козерог

Если появится возможность преуспеть в бизнесе, в любви или в чем-то еще, лучше ею воспользоваться. Козерогам понадобится смелость и решительность.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Водолей

В делах и в работе Водолеям пора действовать максимально решительно. Результат не заставит себя ждать. Астрологи советуют не делиться ни с кем планами, особенно самыми амбициозными.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года Рыбы

Самыми большими врагами для Рыб в эти семь дней будут сомнения и скептицизм. Астрологи советуют искать источники уверенности, поменьше взаимодействовать с людьми, которые постоянно сомневаются в их начинаниях.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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