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Львам стоит быть терпеливее, а Весы найдут свою любовь: любовный гороскоп на неделю

Львам стоит быть терпеливее, а Весы найдут свою любовь: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Последняя неделя осени запомнится многим яркими событиями. Будет много впечатлений, положительных эмоций и каждый сможет обрести долгожданное счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнов на этой неделе будут одолевать переживания по поводу личной жизни.  Незаменимой вещью, которая рассеет противоречивые мысли и чувства, станет поддержка любимого человека. Чтобы найти истину, придется действовать сообща. Астрологи уверены: счастье всегда будет где-то поблизости, но разглядеть его в одиночку будет практически невозможно.

Любовный гороскоп на неделю для  Тельца 

Одиноких Тельцов в конце ноября ждет укрепление отношений с тем, кто будет понимать их и не станет требовать радикальных изменений. Влюбленные и любящие Тельцы должны удержаться от споров, ссор и истерик. Вы сможете реализовать все свои желания, достигнете целей и при этом не нужно будет тратить много сил и времени.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Активность планет-антагонистов не заденет Близнецов, а значит, что все карты будут в их руках. На вашу личную жизнь активно повлияют различные планеты и созвездия, что поможет одиноким Близнецам отыскать вторую половинку, а семейным - укрепить уже имеющиеся отношения. Любовь не разочарует, особенно если самостоятельно проявлять инициативу в отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ноябрьские звезды помогут вам в любом начинании. Есть вероятность романа, который пробудит желание к необычным экспериментам и оригинальным чувствам. Самое главное — не выплескивать на человека весь коктейль своих чувств и причуд — это может его спугнуть.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Неделя окажется непростой и больше всего времени будет отнимать сфера отношений. Однако, для решения семейных проблем не нужно глобальных перемен. Просто действуйте по ранее выбранной схеме и не более. Проявите выдержку и не доверяйте сомнительной информации и собственным навязчивым мыслям. 

Любовный гороскоп на неделю для Дев

Звезды сулят вам приятные знакомства, которые возможно перерастут во что-то большее, чем просто легкий флирт. Вот только для продолжения отношений придется соответствовать высоким требованиям избранника. Тем, кто уже нашел свое счастье, астрологи советуют оттачивать свое остроумие на ком-нибудь другом.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе планеты обрадуют всех: и семейных Весов, и тех, кто только начал отношения, и тех, кто мечтал найти любовь. Наступающая неделя будет полна романтики, нежностей и чувственности. Все это благодаря тому, что многие одинокие Весы найдут свою вторую половину. В семейной жизни у Весов будут царить гармония и полное взаимопонимание, а если проявить чуть больше интереса ко второй половинке, то все станет идеально. 

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов на этой неделе появится потребность в серьезных переменах. Если Вы сейчас находитесь на стадии флирта, то пора переводить отношения на новый уровень. Семейных Скорпионов ждет неделя, когда полное взаимопонимание с партнером сменится недовольством из-за его недостатков или слабостей. Астрологи советуют терпимее относиться к любимому человеку.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Вы полны сил и энергии и этого будет вполне достаточно, чтобы совершать глобальные открытия, влюбляться и взлететь от счастья до небес. Одиноких Стрельцов ждет знаковое знакомство с человеком, который сыграет важную роль в их судьбе.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Последние ноябрьские деньки запомнятся вам надолго. Одиноким Козерогам звезды помогут начать отношения с человеком, о котором они давно мечтали, а Козерогам, у которых уже есть партнер, астрологи советуют внимательно следить за его чувствами и переменами в настроении. 

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям, чтобы потом не жалеть о поступках, стоит совершать их на холодную голову и только после тщательного обдумывания возможных последствий. Закончить ноябрь лучше с укрепления отношений, даже если тянет в противоположную сторону. Звезды помогут вам решать различные проблемы. Самое главное — это вовремя обнаружить подсказки Вселенной и распознать их суть.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Одинокие Рыбы попадут во власть иллюзий. Не исключено, что они и сами не будут знать, чего хотят от отношений. Если они станут играть с чужими чувствами, чтобы почувствовать себя более уверенно, то в результате останутся ни с чем. 

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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