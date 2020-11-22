Скачать
Воскресенье, 22.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Появились хорошие новости о ситуации с коронавирусом в регионах Украины
Появились хорошие новости о ситуации с коронавирусом в регионах Украины
Низкая явка и нарушения на каждом пятом участке: как прошли первые часы местных выборов в Украине
Низкая явка и нарушения на каждом пятом участке: как прошли первые часы местных выборов в Украине
Песня Дорофеевой оказалась на вершине чарта Top 100 Ukraine
Песня Дорофеевой оказалась на вершине чарта Top 100 Ukraine
Украинский футболист Динамо забил супергол, которому и Месси позавидовал бы (видео)
Украинский футболист Динамо забил супергол, которому и Месси позавидовал бы (видео)

Ракам улыбнется удача, а Весам нужно разобраться с долгами: бизнес-гороскоп на неделю

Ракам улыбнется удача, а Весам нужно разобраться с долгами: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Астрологи отмечают, что планеты и звезды в этот период окажутся в довольно благоприятном положении, поэтому многие наши желания обретут форму. 

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

Большая часть этой недели благоприятствует тем Овнам, кто отвечает только за себя и свою работу. Это очень благоприятное время для торговли, обмена товарами, покупки вещей, бывших в употреблении.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам стоит избавиться от мыслей, которые блокируют путь к успеху. Астрологи советуют знаку действовать максимально самоотверженно. Трусость и слабость могут стоить Тельцам успеха и признания. 

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Успешно пройдет эта неделя у тех, кто имеет несколько подработок, несколько источников доходов. Однако, на этой неделе лучше избегать длительных поездок и пристально следить за здоровьем. Переутомления до добра не доведут. 

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Финансовая удача будет улыбаться Ракам всю неделю напролет, однако вторая половина недели будет складываться более напряженно для профессиональной деятельности.  Чтобы не потерять деньги, астрологи рекомендуют ни у кого не просить помощи и действовать самостоятельно.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львы — добрые люди, которым стоит как можно чаще протягивать руку помощи коллегами и близким. Это в свою очередь поможет им увеличить доходы или просто остаться на плаву, если в финансовой сфере начнется шторм. Неделя идеально подходит для совершенствования профессионального мастерства. 

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Финансовая сторона жизни станет самой важной для Дев в конце ноября. Можно будет совершать покупки, планировать отдых. Но, будьте внимательнее при работе с цифрами и техническими средствами. Соблюдайте правила техники безопасности – в эти дни возрастает риск технических аварий.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам лучше как можно скорее разобраться с долгами. На этой неделе есть вероятность повстречать на своем пути важных людей, которые повысят мотивацию и помогут стать сильнее. Постарайтесь быть внимательнее и тактичнее в деловых контактах и не торопитесь подписывать договора. 

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов наступает благоприятное время для обучения, получения новых знаний. Не отказывайтесь от предоставляющейся возможности обменяться опытом с коллегами и поучиться чему-то в своей профессии. Также желательно меньше рисковать: это чревато потерями финансов.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Первая рекомендация на эти дни – не стоит браться за новые дела и начинать осваивать новые технологии. Стрельцам стоит сначала повысить уверенность в том, что все будет хорошо. Уверенности им придаст трудолюбие и желание сделать свою жизнь лучше.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов начинается очень благоприятный период для финансовой активности, работы и совершения покупок. Рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, выступая со сцены. У вас прекрасные шансы на то, что вас заметят и положительно оценят. Астрологи советуют не сомневаться в себе, не давать страхам заполнять разум.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе звезды советуют ориентировать себя на полное завершение ранее начатых дел. Самыми неблагоприятными числами станут 26 и 27 ноября. На четверг и пятницу лучше не намечать шопинг.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Рыбам как никогда понадобится интуиция. В это время хорошо вести переговоры и подписывать документы. Астрологи советуют не торопиться покидать зону комфорта и отказаться от участия в корпоративных вечеринках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Тревожный маркер": Пашинян принял Лаврова с грубым нарушением этикета. Фото
02 Настоящее свинство: в сети обсуждают фото из украинского поезда
03 Появились хорошие новости о ситуации с коронавирусом в регионах Украины
04 Скончалась звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"
05 В Одессе всю ночь горели автобусы и машины: видео с места
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Люди меняются? Какими еще работами отличился автор нового герба Украины
Люди меняются? Какими еще работами отличился автор нового герба Украины
От коронавируса умер известный чиновник Днепра, воевавший на Донбассе
От коронавируса умер известный чиновник Днепра, воевавший на Донбассе
Чудом обошлось без жертв: водитель снес еще одну остановку в Киеве (фото и видео)
Чудом обошлось без жертв: водитель снес еще одну остановку в Киеве (фото и видео)
Европа под угрозой третьей волны коронавируса, но еще есть шансы избежать обострения - ВОЗ
Европа под угрозой третьей волны коронавируса, но еще есть шансы избежать обострения - ВОЗ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь