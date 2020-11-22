Ракам улыбнется удача, а Весам нужно разобраться с долгами: бизнес-гороскоп на неделю

Астрологи отмечают, что планеты и звезды в этот период окажутся в довольно благоприятном положении, поэтому многие наши желания обретут форму.

Финансовый гороскоп на неделю для Овнов

Большая часть этой недели благоприятствует тем Овнам, кто отвечает только за себя и свою работу. Это очень благоприятное время для торговли, обмена товарами, покупки вещей, бывших в употреблении.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам стоит избавиться от мыслей, которые блокируют путь к успеху. Астрологи советуют знаку действовать максимально самоотверженно. Трусость и слабость могут стоить Тельцам успеха и признания.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Успешно пройдет эта неделя у тех, кто имеет несколько подработок, несколько источников доходов. Однако, на этой неделе лучше избегать длительных поездок и пристально следить за здоровьем. Переутомления до добра не доведут.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Финансовая удача будет улыбаться Ракам всю неделю напролет, однако вторая половина недели будет складываться более напряженно для профессиональной деятельности. Чтобы не потерять деньги, астрологи рекомендуют ни у кого не просить помощи и действовать самостоятельно.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львы — добрые люди, которым стоит как можно чаще протягивать руку помощи коллегами и близким. Это в свою очередь поможет им увеличить доходы или просто остаться на плаву, если в финансовой сфере начнется шторм. Неделя идеально подходит для совершенствования профессионального мастерства.

Финансовый гороскоп на неделю для Дев

Финансовая сторона жизни станет самой важной для Дев в конце ноября. Можно будет совершать покупки, планировать отдых. Но, будьте внимательнее при работе с цифрами и техническими средствами. Соблюдайте правила техники безопасности – в эти дни возрастает риск технических аварий.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам лучше как можно скорее разобраться с долгами. На этой неделе есть вероятность повстречать на своем пути важных людей, которые повысят мотивацию и помогут стать сильнее. Постарайтесь быть внимательнее и тактичнее в деловых контактах и не торопитесь подписывать договора.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

У Скорпионов наступает благоприятное время для обучения, получения новых знаний. Не отказывайтесь от предоставляющейся возможности обменяться опытом с коллегами и поучиться чему-то в своей профессии. Также желательно меньше рисковать: это чревато потерями финансов.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Первая рекомендация на эти дни – не стоит браться за новые дела и начинать осваивать новые технологии. Стрельцам стоит сначала повысить уверенность в том, что все будет хорошо. Уверенности им придаст трудолюбие и желание сделать свою жизнь лучше.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов начинается очень благоприятный период для финансовой активности, работы и совершения покупок. Рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, выступая со сцены. У вас прекрасные шансы на то, что вас заметят и положительно оценят. Астрологи советуют не сомневаться в себе, не давать страхам заполнять разум.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе звезды советуют ориентировать себя на полное завершение ранее начатых дел. Самыми неблагоприятными числами станут 26 и 27 ноября. На четверг и пятницу лучше не намечать шопинг.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб ‌‌

Рыбам как никогда понадобится интуиция. В это время хорошо вести переговоры и подписывать документы. Астрологи советуют не торопиться покидать зону комфорта и отказаться от участия в корпоративных вечеринках.