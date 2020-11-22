Тельцы должны забыть об эгоизме, а Скорпионам не стоит упрямиться: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Овен

Ограничений для вас практически нет, вся неделя весьма благоприятна и уж точно очень энергична. Энергична настолько, что в среду—четверг может ощущаться острая необходимость стравливать излишки. В эти дни очень показаны интенсивные тренировки, длительные пробежки и т. д. В выходные вас ждут интересные встречи и сюрпризы от близких людей. Они вас приятно удивят!

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Телец

Умение находить выход в сложной ситуации нужна каждому человеку. В этот период Тельцы должны забыть об эгоизме. Если вашему коллеге нужна помощь - протяните ему руку помощи, этим вы не только поможете человеку, но и сможете обеспечить в коллективе доверительные отношения, которые обязательно улучшать трудовой процесс.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Близнецы

Сейчас вы хорошо будете понимать, как важна стабильность в отношениях, и будете прилагать последовательные и порой рациональные усилия, чтобы этой стабильности достичь. А вот в работе усердствовать в это время не рекомендуется - сейчас вам может недоставать знаний или опыта, чтобы справляться с теми задачами, которые будут ставить перед вами.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2030 года Рак

Ракам на этой неделе звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности. Если у вас есть возможность выбирать работу, начинайте с новых проектов. Сейчас вы сможете легко решить нестандартные задачи и благодаря этому приобрести новые навыки.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Лев

На этой неделе Львы будут наблюдать за трансформацией отношений с кем-то из близких. Астрологическая ситуация не исключает два варианта развития событий. Бывший оппонент предложит вам сесть за стол переговоров, и в таком случае необходимо активно использовать этот момент. При втором варианте к вам придёт понимание, что в свете последних событий, отношения полностью себя исчерпали.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Дева

В начале этой недели для Дев планеты пребывают в благополучной конфигурации. Это предвещает начало нового периода, который будет благоприятен для продвижения романтических отношений и финансовых дел. Ответьте только для начала на два главных вопроса, а именно: кого я на свете люблю больше всего, а также, как новые обстоятельства использовать для того, чтобы улучшить финансовое положение.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Весы

У Весов неделя замечательно подходит для небольших поездок или прогулок. Сейчас они сложатся довольно успешно, в основном благодаря тому, что вы склонны тщательно продумывать любые поездки и проявлять внимательность во время путешествия. Это время также будет удачным для ведения деловых переговоров.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Скорпион

Скорпионам в течение первой половины этой недели звезды советуют избегать проявления эгоизма и упрямства, особенно по отношению к членам вашей семьи и близким родственникам. В это время вам рекомендуется больше отдыхать, восстанавливать свои силы. Релаксация и отдых сейчас будут увеличивать вашу энергию. В финансовых вопросах в течение этого периода можно полагаться на интуицию.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Стрелец

У Стрельцов эта неделя благоприятствует для спокойного и созерцательного времяпрепровождения. Сейчас от вас не требуется каких-то активных действий на внешнем плане и наступило время сосредоточения на своем внутреннем мире, душевном и духовном состоянии. Старайтесь обрести гармонию души и тела, заглянув внутрь себя.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Козерог

В течение недели у Козерогов усиливается интеллектуальная активность и любознательность. Хорошо начинать учебу, проходить экспресс курсы обучения с целью расширения кругозора. Также в эти дни вы можете познакомиться в интернете с интересным творческим человеком. Старайтесь провести больше времени в компании друзей. Лучше всего сорганизоваться и отправиться на пикник за город, где вы могли бы весело и беззаботно провести время.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Водолей

Много дел. Неделя обещает быть очень суетливой. Это поездки, встречи с партнерами, друзьями и родственниками, документальные дела. Везде потребуется ваше участие. Оказать помощь сможет близкий человек.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года Рыбы

В начале недели вы будете рассеяны, мечтательны и полностью погружены в себя. Вам будут хорошо удаваться творческие занятия и общение, требующее эмпатии и интуиции. А практические дела лучше отложить до среды: в среду-четверг будут энергично продвигаться вперед те дела, которые имеют отношение к деньгам или практическим, конкретным результатам. В пятницу и на выходных будет важная встреча. Из-за разных мелких дел, которых вы даже не планировали придется отложить отдых.