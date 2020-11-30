Львам - избегать лицемеров, а Девам - не бояться просить о помощи: гороскоп на 30 ноября

Даже самым спокойным людям трудно будет сохранять самообладание. Но если вам все же удастся это сделать, многих проблем можно будет избежать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Овнов

В этот день астрологи советуют заниматься решением финансовых проблем. Поиски второй половинки или семейные дела с родственниками лучше пока приостановить. Направляйте энергетику на личные задачи.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Тельцов

Астрологи советуют посвятить день борьбе с вредными привычками. Больше двигайтесь, меньше ленитесь. Настало время доказать себе и окружающим, что вы сильны духом и способны изменить свою жизнь.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Близнецов

Это прекрасный день для духовных практик и медитаций. Старайтесь больше отдыхать и восстанавливать энергию. Не перегружайте себя делами, даже если их количество будет неустанно расти.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Раков

Это очень неблагоприятный день для ревнивых людей. Если вы страдаете от этого чувства, лучше пересмотреть свое отношение к нему. Собственничество - одна из главных проблем любви, с которой нельзя мириться.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Львов

В этот день Вселенная может поманить знаком свыше, поэтому будьте внимательнее и начните доверять внутреннему голосу. Поменьше общайтесь с лживыми и лицемерными людьми. Сегодня велика вероятность обрести счастье, свободу и успех.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Дев

Не бойтесь просить окружающих о помощи. Если кто-то перейдет вам дорогу, лучше не настраиваться на месть, а с двойным упорством идти к своей цели.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Весов

Это идеальный день для романтического отдыха, поисков второй половинки. Астрологи отмечают, что вы можете встретить любовь на просторах интернета. Удача не улыбается дважды, так что берите инициативу в свои руки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Скорпионов

Не исключено, что сегодня звезды спровоцируют проблемы в отношениях. Ваша вторая половинка может внезапно потерять к вам интерес. Не пугайтесь - это временное явление. Сфокусируйтесь на делах и работе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Стрельцов

Сегодня вас ждут последствия недавно принятых решений и совершенных поступков. Не бойтесь начинать новые дела и проекты дома и на работе - успех не заставит долго ждать. Это удачный день для деловой и физической активности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Козерогов

Наступает идеальное время для того, чтобы строить долгосрочные планы. Оказывайте психологическую поддержку близким и не стесняйтесь просить о ней окружающих. Остерегайтесь халатного отношения к здоровью.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Водолеев

В этот день астрологи советуют как можно реже делиться планами с окружающими. Старайтесь меньше взаимодействовать с токсичными и неприятными людьми, не стесняйтесь переводить светскую беседу о ваших делах в более нейтральное русло.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 30 ноября 2020 для Рыб