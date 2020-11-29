Весы могут начинать поиски новой работы, а Овны - заняться шопингом: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Овен

Звезды не ограничивают вас на этой неделе. Можно спокойно отправляться в дальние путешествия и заниматься шопингом. Удачными станут покупки для новогодних праздников.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Телец

У Тельцов наступает очень благоприятное время как для работы и бизнеса, так и для личной жизни. Эта неделя благоприятная для новых знакомств. Однако, служебные романы заводить не стоит.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Близнецы

Близнецам стоит заняться спортом, чтобы укрепить свое здоровье. Стоит избегать лжи и хитрости, чтобы не навредить своей же репутации. Также, астрологи советуют посвятить свое время второй половинке, родным, хорошим друзьям.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Рак

Начало декабря идеальное время для получения новых знаний, обучения, деловых поездок и общения с духовными наставниками. Если произойдут непредвиденные проблемы, нужно проявить хладнокровие, чтобы не принять неправильное решение на горячую голову.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Лев

Вам предстоит неделя больших дел. Однако, астрологи настоятельно рекомендуют Львам не давать окружающим людям пустых обещаний. Если кому-то из близких понадобится помощь, лучше ее оказать.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Дева

Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря рекомендует провести выходные в тихой семейной обстановке. Также, астрологи советуют Девам довести все свои дела до логического завершения.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Весы

Весам со вторника можно активизировать личную жизнь или броситься зарабатывать деньги. Середина недели благоприятное время для поиска новой работы.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Скорпион

Скорпионам астрологи советуют на этой неделе отдохнуть и набраться сил. Личные встречи, собеседования, прямые эфиры пройдут на ура, однако во второй половине недели.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Стрелец

В начале зимы можно посвятить себя любым делам. Всю неделю энергия у вас будет только прибавляться. Это отличное время для занятий спортом, воспитания детей, развития личных проектов, учебы, поисков своего призвания.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Козерог

У Козерогов начинается период, когда необходимо сосредоточиться на духовном развитии. Эта неделя порадует вас поддержкой других людей, командным духом. Кроме того, у вас будут хорошо получаться все домашние дела.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Водолей

Водолеям не стоит зацикливаться на неприятностях, таить обиду на окружающих. Вместо этого лучше научиться быстро прощать людей и иногда идти на уступки. В выходные берегите свои отношения.

Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года Рыбы

Астрологи говорят, что лучше времени для покупки подарков и обновления гардероба, чем эта неделя - не найти. Рыбы смогут отбросить стеснение, и заработают немало денег. А в выходные гороскоп на неделю советует провести время за просмотром сериалов под теплым пледом.