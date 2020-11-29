Рыбам стоит устроить семейный праздник, а Ракам - не поддаваться на провокации: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овны проведут неделю в тумане. Встреча с ними на узкой тропинке может кому-то дорого обойтись. А все потому, что их сознание окажется затуманенным: откуда-то нагрянет ревность, подозрительность, нерешительность. Астрологи предлагают навести резкость и не думать о подтекстах. Хорошо в моменты беспокойства переключиться на творчество, чтение, прогулки, чтобы не нервировать ни партнера, ни себя.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам придется на этой неделе внимательно проверять информацию, которая поступит от партнера, родителей. Вселенная предупреждает об угрозе обмана со стороны близких людей. Возможно, человек пойдет на ложь неосознанно, просто пытаясь скрыть прошлые грешки. Отношения сейчас зависят от адекватной реакции, поэтому не стоит спускать злость на близких, лучше найти время и обговорить все проблемы, которые мешают двигаться дальше.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Звезды советуют Близнецам выбирать для свидания вечер среды, четверг или дневное время пятницы. В этот период партнер настроен романтично и лояльно, а вы во всеоружии своей природной привлекательности. При малейшей взаимной симпатии вы охотно закроете глаза на недостатки друг друга.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе Раки заметят, что стали меньше ссориться с любимыми. Но до идиллии вам еще далеко и руль не в ваших руках. Если вы дорожите отношениями, избегайте сложностей с вечера пятницы по вечер воскресенья: во-первых. не давайте сами повода для ссор, а во-вторых, не поддавайтесь на провокации.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Полнолуние в понедельник высветит все существующие в отношениях проблемы и все недостатки партнера. Если Львы и до этого были недовольны отношениями, скорее всего, они расстанутся. Но даже счастливые пары в понедельник могут «на нервах» ссориться. А вот потом до конца недели новых событий не будет, и у Львов появится время подумать над тем, что случилось в понедельник. Во вторник — четверг имеет смысл поговорить об этом с друзьями, а в конце недели стоит побыть наедине с собой и поразмыслить надо всем в спокойной обстановке.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Со среды по пятницу Дев потянет к эмоциональной близости с партнером, захочется разделить с ним интересы, время, деньги. Девы умеют держать чувства под контролем, и если у них будут какие-то другие важные дела, они займутся, в первую очередь, ими. Но фоном все равно постоянно будут крутиться в голове мысли о личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе, согласно гороскопу, у Весов возрастет очарование, появится желание свободы, склонность к флирту и перебору вариантов. Астрологи не исключают факт того, что в середине недели появится кто-то новый, интереснее имеющегося партнера. Но чувства и желания могут оказаться ложными. Поэтому не стоит ставить под удар устоявшиеся отношения ради мимолетной интриги. Зато одиноким Весам звезды советуют смело идти в бой.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам стоит помнить, что любовь — это не только романтика и счастье, но и духовная гармония. Гулять по скверам и паркам прекрасно, но есть и иная сторона отношений, которая сейчас очень нуждается во внимании. Астрологи советуют сделать акцент на поддержку партнера и конкретные доказательства чувств. Открывается очень важный этап. Как Скорпионы его начнут, так и будет в будущем.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Влюбленным Стрельцам не стоит пропускать интервал с вечера среды по утро пятницы. Это лучшее время для вашей инициативы (или для красивого ответного хода, если вам дали аванс или бросили поощрение). Легкая неясность в этот период не страшна, она лишь придаст общению больше романтики.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Самый безопасный для влюбленных Козерогов календарный интервал - с вечера понедельника по вечер вторника. Наиболее критичен уик-энд: он повысит вашу уязвимость, сделает вас заложником собственных желаний и комплексов. С вечера среды по утро пятницы ничего не принимайте всерьез.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

В понедельник зацикленность Водолеев на себе, в том числе и на размышлениях, хорошо ли им с партнером, приведет к семейной ссоре, а в самых критических вариантах — к уходу из дома. Затем до конца недели отношения будут оставаться самой важной темой для Водолеев. Они будут расставлять точки над «i», а в случае хороших отношений — жить интересами партнера и делать все для развития отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

С понедельника по четверг у Рыб будет время семейной гармонии. Семейные Рыбы найдут счастье дома. Им можно организовать общесемейный отдых, устроить домашний праздник. У Рыб, состоящих в романтических отношениях, сложатся благоприятные условия для того, чтобы познакомить любимого человека с родителями или съехаться с ним. В пятницу и на выходных обстановка будет больше подходить для романтических приключений и свиданий без обязательств, просто для того, чтоб отдохнуть в романтической обстановке.