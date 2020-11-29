Львам стоит потратиться на обучение, а Стрельцам отложить крупные покупки: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам предстоит на этой неделе начать новую жизнь. Звезды и планеты постараются создать такие условия, при которых этим людям просто придется проявить инициативу в данном направлении. Для этого существует десять действий, которые приведут к счастью. Также полезно будет совершать важные запланированные покупки. Это может быть покупки новой техники, автомобиля или даже недвижимости. Можно потратиться на свое образование, на путешествие и отдых. Главное, чтобы Овнам это действительно было нужно.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

У Тельцов финансовый успех и успех на работе напрямую будут зависеть от обстановки в семье и взаимоотношений с близкими. Заговоры от ссор помогут сгладить острые углы и гарантировать спокойствие и в сфере финансов. Важные денежные и рабочие решения лучше принимать только на холодную голову в состоянии полной сосредоточенности. Если кто-то посторонний посягнет на удачу и успех, можно давать жесткий отпор. Придется действовать решительно.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов появится много новых возможностей. Вполне вероятно, что на этой неделе люди этого Знака смогут найти новые источники дохода, либо к ним в руки сама придет приятная сумма денег. Преуспеть в работе и бизнесе поможет закон притяжения мыслей. Нужно настроиться на то, что все проблемы решатся, цели будут достигнуты. Этот подход действительно ускорит покорение новых высот и получение повышенной прибыли. Не будет лишним умение находить компромиссы с клиентами и коллегами.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Начало недели всегда играет очень важную роль, особенно сейчас. Придется искать способы избавления от лени и апатии, ведь уже утром в понедельник многие Раки могут почувствовать опустошенность. Это будет сложная и непредсказуемая неделя. Возможно, в некоторых делах придется обойтись без поддержки со стороны окружающих. Будут также и моменты, когда, наоборот, нужно будет попросить коллег и партнеров не мешать, но сделать это вежливо.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В целом эти семь дней прекрасно подходят для обучения, получения новых навыков и обмена опытом. Также будет полезно искать новую работу и увлечения, тратить деньги на поиски вдохновения. Любой негатив можно победить — для этого достаточно уверенности. Преданный друг упростит движение к цели.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Наступает время, когда успех в денежной и рабочей сферах полностью сосредоточен в руках Дев. Это очень важный период, в который можно научиться чему-то новому и посмотреть на привычные ситуации под совершенно иным углом. Дев ожидают приятные сюрпризы.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Это будет очень стрессовая и непростая неделя для Весов. У них может появиться много новых врагов, незапланированных задач и проблем. Медитация для глубокого расслабления и снятия стресса поможет остаться на плаву и не упасть духом. Это очень важно в бизнесе и на работе. В конце рабочей недели звезды и планеты будут очень позитивными, поэтому не стоит перекладывать дела на потом. Встретить выходные нужно без неприятных мыслей о долгах и проблемах: в противном случае отдохнуть нормально не получится.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам может прийтись нелегко в самом начале недели. Удача грозит отвернуться от представителей данного Знака, поэтому ее придется восстановить. Сделать это помогут цифровые заговоры на удачу и деньги. В целом неделя будет очень продуктивной и динамичной. Скорпионам удастся найти новых партнеров и друзей. Среда и пятница — идеальное время для представителей таких профессий, как бухгалтер, кассир, продавец. Начало недели подарит деньги и успех творческим людям.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам можно потратить часть денег на развлечения. поездки, путешествия. Очень полезно будет ходить на свидания в необычные места, покупать новую одежду, чтобы повысить уверенность в себе. Также астрологи отмечают, что эта неделя прекрасно подходит для приобретения электроники, гаджетов. Слишком крупные покупки вроде автомобилей или имущества лучше отложить. На работе желательно прислушиваться к интуиции и остерегаться манипуляторов.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

У Козерогов может появиться множество новых недоброжелателей и врагов. В связи с этим астрологи и эксперты советуют опасаться необдуманных шагов, финансовых сделок с людьми, к которым нет доверия. Это не лучший период для задержки выплат по кредитам или ипотеке. Важно вовремя отдавать долги и не влезать в новые займы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям стоит опасаться манипуляций со стороны окружающих, так как они могут сильно тормозить успех. Самостоятельность и самодостаточность помогут Водолеям стать богаче и правильно потратить кровно заработанные деньги. Астрологи не советуют слушать окружающих, потому что точно узнать об их намерениях не получится. В конце недели можно побаловать себя приятными покупками, нестандартным отдыхом.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Это будет прекрасный период времени для переосмысления всего, что происходит в данный момент, в том числе и в финансовой сфере. Астрологи рекомендуют временно отказаться от спонтанных покупок, особенно в интернете. Желательно сфокусировать внимание на заработке. Это идеальное время для заключения сделок и подписания важных бумаг. В начале недели нужно будет навести порядок на рабочем месте.