Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Корь намного страшнее ковида!" Откровения врача с 30-летним стажем
"Корь намного страшнее ковида!" Откровения врача с 30-летним стажем
Стало известно о мотивах мужчины, который выбросился из окна вместе с 5-летней дочерью в Москве
Стало известно о мотивах мужчины, который выбросился из окна вместе с 5-летней дочерью в Москве
Анна Тринчер откровенно призналась, сколько зарабатывает в TikTok
Анна Тринчер откровенно призналась, сколько зарабатывает в TikTok
Пожар в историческом здании Полтавы: в полиции рассказали подробности о жертве
Пожар в историческом здании Полтавы: в полиции рассказали подробности о жертве

У Львов благоприятное время для поездок, а Девы могут укрепить свой авторитет: гороскоп на неделю

У Львов благоприятное время для поездок, а Девы могут укрепить свой авторитет: гороскоп на неделю
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Овен

На этой неделе многим Овнам удастся победить одиночество, но полностью погружаться в любовь тоже не стоит - нужно оставить время для работы, домашних дел, встреч с близкими людьми.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Телец

В середине этой недели многим Тельцам придется встретиться со странным чувством, будто все идет крахом, поэтому представителям знака нужно больше отдыхать и не позволять себе думать о плохом.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Близнецы

Всем, кто находится в поисках второй половинки, необходимо стать внимательнее. Далеко не все красивые и привлекательные люди подходят на роль любимого человека.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Рак

Это очень нервная и необычная неделя, которая понравится любителям ярких эмоций. Удача отвернется от тех, кто считает, что не достоин ее.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Лев

Это благоприятное время для путешествий, поисков новой работы, деловых поездок. Львам лучше всегда иметь запасной вариант.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Дева

У Дев будет реальная возможность стать лидерами, укрепить свой авторитет среди коллег и друзей. Многие люди начнут брать с них пример, особенно те, кто младше них.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Весы

Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды, а только действовать. Для Весов будет очень яркий и благоприятный период, в который нельзя оставлять дела на потом.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Скорпион

Астрологи рекомендуют Скорпионам действовать в привычном для них ритме, не откладывая ничего на потом.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Стрелец 

Наступает период, когда Стрельцам нужно решать самые сложные задачи, чтобы войти в новый год без лишних переживаний. Очень важно заниматься тем, что откладывалось в долгий ящик.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Козерог

Козерогам лучше обходить стороной чужие непрошеные советы. Также очень важно в целом быть осторожнее в общении с токсичными людьми.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Водолей

Смена обстановки, переезды и путешествия очень хорошо повлияют на Водолеей. В любовной сфере Водолеям понадобится уверенность и напористость.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Рыбы

Всем, кто состоит в отношениях, нужно будет как можно больше времени проводить с любимым человеком. Одиноким Рыбам можно проявлять активность в поисках второй половинки.

Кардинальные перемены и яркие впечатления: гороскоп на декабрь для каждого знака зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В украинском учебнике нашли фото солдат Путина: росСМИ подхватили "скандал"
02 В Харькове из-за гололеда в ДТП попали сразу десять автомобилей (видео)
03 Пьяный водитель устроил стрельбу по очевидцам ДТП в Киеве (видео)
04 Джошуа - Пулев: хроника боя
05 Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все прелести зимней непогоды: синоптики уточнили прогноз на 13 декабря
Все прелести зимней непогоды: синоптики уточнили прогноз на 13 декабря
Итоги дня 12 декабря: санкции против &quot;слуг народа&quot;, ситуация в Карабахе и смерть Гафта
Итоги дня 12 декабря: санкции против "слуг народа", ситуация в Карабахе и смерть Гафта
Ледяной коллапс теперь и в Харькове: по улицам города можно передвигаться на коньках (видео)
Ледяной коллапс теперь и в Харькове: по улицам города можно передвигаться на коньках (видео)
Красивые поздравления и яркие открытки на День ангела Андрея
Красивые поздравления и яркие открытки на День ангела Андрея
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь