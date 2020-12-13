У Львов благоприятное время для поездок, а Девы могут укрепить свой авторитет: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Овен

На этой неделе многим Овнам удастся победить одиночество, но полностью погружаться в любовь тоже не стоит - нужно оставить время для работы, домашних дел, встреч с близкими людьми.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Телец

В середине этой недели многим Тельцам придется встретиться со странным чувством, будто все идет крахом, поэтому представителям знака нужно больше отдыхать и не позволять себе думать о плохом.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Близнецы

Всем, кто находится в поисках второй половинки, необходимо стать внимательнее. Далеко не все красивые и привлекательные люди подходят на роль любимого человека.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Рак

Это очень нервная и необычная неделя, которая понравится любителям ярких эмоций. Удача отвернется от тех, кто считает, что не достоин ее.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Лев

Это благоприятное время для путешествий, поисков новой работы, деловых поездок. Львам лучше всегда иметь запасной вариант.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Дева

У Дев будет реальная возможность стать лидерами, укрепить свой авторитет среди коллег и друзей. Многие люди начнут брать с них пример, особенно те, кто младше них.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Весы

Нельзя просто сидеть и ждать у моря погоды, а только действовать. Для Весов будет очень яркий и благоприятный период, в который нельзя оставлять дела на потом.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Скорпион

Астрологи рекомендуют Скорпионам действовать в привычном для них ритме, не откладывая ничего на потом.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Стрелец

Наступает период, когда Стрельцам нужно решать самые сложные задачи, чтобы войти в новый год без лишних переживаний. Очень важно заниматься тем, что откладывалось в долгий ящик.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Козерог

Козерогам лучше обходить стороной чужие непрошеные советы. Также очень важно в целом быть осторожнее в общении с токсичными людьми.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Водолей

Смена обстановки, переезды и путешествия очень хорошо повлияют на Водолеей. В любовной сфере Водолеям понадобится уверенность и напористость.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 декабря 2020 года Рыбы

Всем, кто состоит в отношениях, нужно будет как можно больше времени проводить с любимым человеком. Одиноким Рыбам можно проявлять активность в поисках второй половинки.