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Ракам нужно экономить, а Весам можно отправляться на шопинг: гороскоп на неделю

Ракам нужно экономить, а Весам можно отправляться на шопинг: гороскоп на неделю
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Овен

Все сложные дела планируйте на этот промежуток времени. Велика вероятность, что результат превзойдет ваши ожидания. Любые знакомства, случившиеся сейчас, могут перерасти в пылкие чувства. Оглядитесь по сторонам! Овны, сидящие на диете, будут испытаны соблазнами.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Телец

Вас ждут дела и заботы, и не только. Впрочем, вы скорее будете им рады, чем наоборот. Тельцы творческих профессий смогут предложить начальству интересные идеи. Не бойтесь просить за них хорошую оплату. Если к вам обратятся за помощью, особенно нематериальной, соглашайтесь!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Близнецы

Эта неделя будет наполнена неприятными мелочами. Вроде бы и не страшно, но настроение испортят. Многие планы могут сорваться, а люди, на которых вы полагались, подвести. Постарайтесь хорошо провести хотя бы выходные - например, в кругу друзей.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Рак

Ваше непостоянство в эти дни может кого угодно вывести из себя. Прежде всего будут страдать близкие люди. На этой неделе появится возможность проявить себя на работе: не упустите ее! Тратьте меньше денег на еду и хозяйственные мелочи - на этом сейчас можно сэкономить.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Лев

Будьте готовы к некоторым неожиданностям, которые произойдут в вашей жизни. Для кого-то они окажутся приятными, но для большинства Львов - нет. Справиться с проблемами поможет семья. Будьте аккуратнее со строгими диетами, отдайте предпочтение просто здоровому питанию.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Дева

Наконец ваша личная жизнь заиграет красками. Причем эмоции вы испытаете самые положительные - любимый будет только радовать! Тем Девам, кто предпочитает до последнего не отдавать долги, сейчас лучше пересмотреть свою позицию. Проценты могут напомнить о себе.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Весы

Плывите по течению и не принимайте глобальных решений - это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Во всех начинаниях вас поддержат близкие люди. Ближе к середине недели отправляйтесь на шопинг! Есть вероятность купить массу полезных вещей, подарки, и не потратить при этом много денег.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Скорпион

Не делитесь мыслями ни с кем, иначе окажетесь уязвимы. На этой неделе велика вероятность частых ссор с возлюбленным. Главное, не затягивайте с примирением, рискуете потерять отношения. В финансовых вопросах все будет не слишком гладко. Просто переждите этот период.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Стрелец 

Сейчас не стоит идти на поводу у своих желаний - они могут оказаться ложными. Возможно, придется выполнять поручения, которые будут вам не по душе. Порадуют близкие люди, так что настроение поднимется. И даже аврал на работе не испортит его.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Козерог

Это время больше способствует духовным и интеллектуальным занятиям, отдыху и путешествиям, чем материальным заботам и хлопотам. Деньги больше любят тех, кто занимается необычными видами деятельности. Например, предсказанием будущего, распространением эзотерических и философских учений. В сфере рекламы тоже может быть хорошая возможность заработать. Успешны дела с заграницей, иностранцами.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Водолей

Материальный успех возможен через собственный труд, внимательное и ответственное отношение к своим обязанностям. Хорошие отношения с начальством и подчиненными тоже способствуют успехам в профессии, что, конечно, должно принести хорошее вознаграждение. Но сильно рисковать не стоит, вы можете переоценить свои возможности и способности.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года Рыбы

Друзья полны грандиозных планов, и ни за что не успокоятся. Поклонники тоже настроены довольно решительно, но романтика романтикой, а про семью старайтесь не забывать. Домочадцы мечтают о шопинге, поэтому копите денежки – выходные вы проведёте в дорогих магазинах.

Кардинальные перемены и яркие впечатления: гороскоп на декабрь для каждого знака зодиака

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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