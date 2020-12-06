Девам стоит уделить больше внимания любимым, а у Козерогов начнется бурный роман: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Для влюбленных Овнов наиболее сложен интервал с вечера пятницы по вечер воскресенья. Даже если отношения выяснены, в это время вы способны отреагировать на любое слово партнера рефлекторным агрессивным действием. Самый мягкий и романтичный период - с вечера среды по утро пятницы.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

На этой неделе Тельцам важно быть на одной волне со своими партнерами, зачастую настроенными на риск, авантюру и нарушение всяческих норм. Утрата синхронности вероятнее всего в период уик-энда: вас может вдруг посетить серьезный, практичный и осторожный настрой, несовместимый с настроением пассии.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Звезды советуют Близнецам выбирать для свидания вечер среды, четверг или дневное время пятницы. В этот период партнер настроен романтично и лояльно, а вы во всеоружии своей природной привлекательности. При малейшей взаимной симпатии вы охотно закроете глаза на недостатки друг друга.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Планеты наделят Раков легкостью, общительностью, мобильностью, сделают их более открытыми, понимающими и привлекательными. Не составит труда привлечь внимание интересующего человека или добиться перемирия. Единственное — необходимо избегать конфликтов из-за финансовых вопросов.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Легкомыслие, мечтательность и раздражительность — спутники этой недели. Будет непросто понять проблему или слабость любимого человека, и вместо поддержки и сочувствия можно осудить или обидеть. Астрологи советуют выслушать вторую половинку, поддержать партнера, тогда не возникнет никаких разногласий и конфликтов.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

На протяжении всей недели Девам рекомендуется подогревать интерес второй половинки с помощью нежных смс, звонков и прочих романтических жестов. Даже находясь на работе, стоит периодически писать партнеру о своих чувствах. Тогда неделя пройдет гладко, и без особых усилий получится преобразить отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе, согласно гороскопу, у Весов возрастет очарование, появится желание свободы, склонность к флирту и перебору вариантов. Астрологи не исключают факт того, что в середине недели появится кто-то новый, интереснее имеющегося партнера. Но чувства и желания могут оказаться ложными. Зато одиноким Весам звезды советуют смело идти в бой.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам стоит помнить, что любовь — это не только романтика и счастье, но и духовная гармония. Гулять по скверам и паркам прекрасно, но есть и иная сторона отношений, которая сейчас очень нуждается во внимании. Астрологи советуют сделать акцент на поддержку партнера и конкретные доказательства чувств.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

В чувствах Стрельцов на этой недели появится легкость и новизна, правда, ближе к выходным. До этого придется мириться со многими неприятными обстоятельствами. Лучшей линей поведения, по словам астрологов, станет нежность, забота и внимание, проявленные к любимому человеку. Эти качества нужно проявить максимально ярко, чтобы не возникло сомнений в искренности чувств.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Свободных Козерогов на этой неделе ожидает знакомство со своим полным антиподом. Взаимная неприязнь, по словам астрологов, может перерасти в любовь или, по крайней мере, стать началом страстного романа. Козероги, нашедшие свое счастье, могут поддаться желанию насолить любимому человеку, за что-то его наказать, сделать больно.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Неделя принесет свободным Водолеям шансы на перспективное знакомство. Но будут и подводные камни: есть вероятность, что человек, который привлечет внимание, недавно освободился от токсичных отношений и пока не готов к началу чего-то нового. Водолеям в отношениях рекомендуется избегать конфликтов и заботиться о чувствах партнера больше обычного.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

В начале недели одинокие Рыбы могут по-дружески сблизиться с кем-то из круга знакомых и понять, что это именно тот человек, который им нужен. Не стоит отказываться от этого подарка судьбы. Семейным Рыбам астрологи прогнозируют выход на новый духовный уровень: в отношениях появится больше нежности, любви, понимания и поддержки. К тому же развеются многие сомнения и опасения.