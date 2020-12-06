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Близнецам можно отправляться за покупками, а Ракам не стоит брать деньги в долг: бизнес-гороскоп на неделю

Близнецам можно отправляться за покупками, а Ракам не стоит брать деньги в долг: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

В декабре Овнам звезды и планеты будут благосклонны. В начале недели будут возможности преуспеть в карьерном росте, если найти общий язык с начальством и не отвергать помощи со стороны. Ближе к концу недели Овны смогут найти источник дополнительного дохода, взяв подработку. Финансовое благополучие будет напрямую зависеть от активности и умения приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам астрологи рекомендуют обратить внимание на расширение кругозора. В первой половине недели появится возможность возобновить обучение, успешно сдать необходимые экзамены и получить новые знания. Не исключены командировки, во время которых получится обзавестись полезными связями. Тельцам важно лишь не переутомиться, и восстанавливать силы после напряженных трудовых дней.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе предстоит столкнуться с временными трудностями. Путь к материальному благополучию не всегда прост, поэтому так важно обращать внимание на детали. Благодаря вдумчивой работе получится избежать авантюр и общения с нечестными на руку людьми. Эта неделя декабря будет удачна и для запланированных ранее покупок. Астрологи рекомендуют Близнецам прогуляться по магазинам, чтобы найти хорошие скидки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В начале недели Ракам астрологи рекомендуют не рисковать и не брать в долг — осторожность и выверенные шаги уберегут от финансовых проблем. Разногласия могут возникнуть в деловой среде из-за влияния планет, поэтому Ракам важно сохранять спокойствие и не поддаваться сильным эмоциям. 

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львов в начале недели из колеи могут выбить конфликты на рабочем месте, поэтому астрологи рекомендуют им одиночную работу, чтобы исключить стычки с коллегами. Первые три дня не стоит рваться в бой — лучше составить план действий, чтобы не спеша выполнить все дела в срок. Умение приспосабливаться к быстро меняющимся условиям будет важным качеством, ведущим к спеху.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девы на этой неделе смогут грамотно распорядиться своими финансами, если займутся вопросами, касающимися дома и необходимых нужд. Самым удачным днем для инвестиций астрологи называют четверг. В этот день можно выгодно вложить накопления для их быстрого роста. В конце недели получится достичь новых успехов в карьере, если не медлить и использовать все предоставленные возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе с понедельника по пятницу будет возможность завершить долгосрочные проекты, и Весам не стоит откладывать эти дела. Кроме того, Весам не стоит забывать о том, что они обещали, иначе успех обойдет стороной. На выходных днях активность пойдет на спад, и в это время лучше не начинать ничего нового. 

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам достичь успехов в деловой среде поможет правильный настрой. Активность будет залогом успеха, потому медлить на этой неделе не стоит. Неудачи обойдут стороной и тех, кто откажется от спешки и будет следить не только за настроением, но и не упустит из вида значимых деталей. Справиться с оттоком финансов поможет грамотное распределение средств. 

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе Стрельцы могут столкнуться с трудностями лишь в том случае, если будут разглашать планы, поэтому астрологи рекомендуют молча идти к поставленной цели и рассчитывать только на свои силы. Конец недели астрологи рекомендуют посвятить не делам, а личной жизни, чтобы отвлечься от работы и наладить отношения с близкими.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Удача будет на стороне отважных Козерогов, которые не побоятся перемен. Новаторство в делах, смелые предложения и упор на врожденные таланты позволят достичь гораздо большего. Справиться с обязанностями и привлечь в жизнь деньги получится, если не медлить, и с понедельника активно браться за выполнение запланированных дел. Астрологи рекомендуют распределить нагрузку, чтобы утром работать над сложными проектами, а вечером заниматься знакомыми делами.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе Водолеи смогут достичь новых высот, если перестанут оглядываться по сторонам и ожидать одобрения со стороны. Лишь самостоятельная работа и грамотный выбор пути приведут к долгожданной награде. Финансовому положению будет угрожать лишь желание потратить накопления на развлечения, которому астрологи рекомендуют противостоять. Необдуманные траты могут стать причиной оттока финансов и трудностей в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

На этой неделе не будет помех для расширения кругозора и границ, а значит, можно запросто отправиться в путешествие или командировку, начать или продолжить обучение, чтобы использовать полученные знания для карьерного роста. Финансовое благополучие будет зависеть от активности, поэтому сидеть на одном месте не имеет смысла.

Кардинальные перемены и яркие впечатления: гороскоп на декабрь для каждого знака зодиака

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.

Автор:

Телеграф
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