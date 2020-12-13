Овнам важно не перетрудиться, а Тельцам стоит полагаться на интуицию: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Самое главное для Овнов - всегда оставаться энергичными и сильными ментально. Астрологи советуют не брать работу на выходные дни. На делах свет клином не сошелся - для достижения успеха важно уметь отдыхать.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Очень важно Тельцам в финансовых вопросах полагаться на интуицию. Ночные светила многократно усилят ее и помогут вам стать продуктивнее.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе звезды благоприятствуют тому, чтобы Близнецы отправились в поездку делового или личного характера. Новый опыт в другом городе или стране поможет набраться опыта, познакомиться с интересными людьми и обрести мотивацию.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Нужно как можно реже произносить слова "бедность", "невезение", "не могу", "не умею". Также астрологи советуют быть предельно честными с коллегами и партнерами по бизнесу.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Настало время действовать. Трудолюбие окупится сполна. Если Лев не будет знать, что ему делать, нужно просто продолжать трудиться. Новые идеи сами посетят его голову, это лишь вопрос времени.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

У Дев наступает очень благоприятный период. Можно проводить крупные финансовые операции, менять валюту, брать займы, кредиты и оформлять ипотеку.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Нужно как можно чаще доверять себе и своему жизненному опыту. Весы, которые привыкли к самостоятельности, смогут существенно увеличить количество денежных средств на своем банковском счете.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

В хорошем настроении существенно возрастет продуктивность. Принимать серьезные решения тоже станет проще. Не нужно думать о плохом.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам стоит спланировать дела на неделю вперед и отвести часть времени на развлечения. Также нужно менять обстановку непосредственно в рабочем процессе.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Это удачное время для Козерогов, потому что им можно и даже нужно быть самими собой - внимательными, аккуратными, самостоятельными и мотивированными. У них есть возможность заработать хорошие деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Это прекрасная неделя для представителей любых профессий, особенно если они связаны с принятием необычных решений и креативностью.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Считается, что люди, которые раньше других включаются в дела и работу, становятся богаче и успешнее. Звезды и планеты в период с 14 по 20 число помогут Рыбам изменить свою жизнь и подстроиться к новым условиям.