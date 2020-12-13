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Воскресенье, 13.12.2020
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Водолеям и Рыбам стоить забыть о застенчивости и поверить в себя: любовный гороскоп на неделю

Водолеям и Рыбам стоить забыть о застенчивости и поверить в себя: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

С понедельника по пятницу для Овнов главным будет завершение текущей работы, а вот вечера и выходные можно посвятить романтическим свиданиям и налаживанию семейных отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Самым лучшим временем для романтики у Тельцов астрологи называют вечер пятницы и субботу. Остальное время стоит посвятить завершению необходимых дел.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Тем, кто находится в отношениях, важно помнить о близких и не отказывать им во внимании и общении. Одиноким сердцам астрологи рекомендуют отложить поиски любви до более благоприятного периода.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам на этой декабрьской неделе астрологи рекомендуют уделять время своим любимым хобби, чтобы настроение всегда было позитивным.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам на этой неделе улыбнется удача. Энергетика звезд и планет будет благосклонна для любых дел, в том числе и налаживания личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девы на этой неделе ощутят душевный подъем, что положительно скажется на их настроении. Семейным парам астрологи рекомендуют начать новый медовый месяц.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Наладить отношения с близкими людьми получится, если Весы смогут отбросить гордыню и откровенно поговорить о сомнениях и тревогах.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Удачной эту неделю астрологи называют для романтических свиданий. Новые знакомства, флирт и комплименты помогут поверить в себя и без сомнений открыть двери в счастливое будущее.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Время для личных отношений будет, однако Стрельцам нельзя халатно относиться к просьбам близких, иначе они не смогут избежать конфликтов.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Из-за работы у Козерогов для романтики времени будет не слишком много, однако семейным Козерогам важно уделять близким время.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеям обрести гармонию в личной жизни помогут позитивный настрой и уверенность в своих силах. В семейных парах будет наблюдаться некоторая нервозность.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Активность в любовной сфере ждет Рыб ближе к концу недели. Астрологи рекомендуют Рыбам поверить в себя, чтобы не отпугнуть партнеров излишней застенчивостью и замкнутостью.

Кардинальные перемены и яркие впечатления: гороскоп на декабрь для каждого знака зодиака

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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