Близнецам и Скорпионам предстоит воздержаться от негатива и хамства: гороскоп на 21 декабря

Не самый простой день. Возможны разногласия и конфликты. Желательно обойтись без перегрузок. Особенно внимательными должны быть люди, склонные к мигрени.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Овнов

Сегодня лучше не рисковать и не проявлять излишне много инициативы в любовной сфере. Постарайтесь узнать что-то о новом человеке, прежде чем знакомиться. Всем, кто уже в отношениях, лучше дать второй половинке больше свободы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Тельцов

Это идеальный день для получения знаний, повышения профессиональных навыков, изучения языков. В отношениях с близкими и друзьями старайтесь проявлять больше сдержанности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Близнецов

Если вам хочется, чтобы вас любили и уважали, то сегодня нужно демонстрировать то же самое, причем в двойном размере. Хамство и негатив будут дорого стоить. Не исключены перепады настроения.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Раков

Звезды и планеты не в духе, поэтому старайтесь не менять планы в последнюю секунду. Это чревато большими финансовыми проблемами. В отношениях с людьми нужно проявлять больше отзывчивости.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Львов

Направьте всю свою энергию на решение проблем в какой-то одной сфере. Усидеть на двух стульях не получится, поэтому придется выбрать что-то одно - работу, любовь или домашние дела.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Дев

Звезды и планеты помогут окружающим людям разглядеть в вас все самые важные достоинства и сильные стороны. Это великолепный шанс произвести наилучшее впечатление на новых знакомых.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Весов

Можно - и нужно! - обратиться к проекту, который - по причине его масштабности и трудоемкости - был отложен на потом: сегодня сложатся благоприятные условия для его реализации.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Скорпионов

Сегодня не время для колкостей и обидных шуток - человек, которому они будут адресованы, может оказаться чересчур злопамятным и при каждом удобном случае станет упоминать вам о них.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Стрельцов

Успех ждет прежде всего тех, кто сумеет четко организовать свой рабочий день: загодя составить подробный план и методично действовать, не отвлекаясь от него ни на шаг.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Козерогов

Расслабленное состояние вряд ли даст возможность сделать все, что запланировано на сегодня, поэтому можно отложить дела и заняться чем-нибудь приятным - например, хобби.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Водолеев

О любых бытовых и профессиональных неурядиц, которые сегодня могут казаться трагедией, уже завтра и не вспомнится, поэтому подумайте: стоит ли тратить на них драгоценные нервные клетки.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 21 декабря 2020 для Рыб