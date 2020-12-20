Весам стоит избавиться от страхов, а Девам посвятить время семье: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Энергетика планет благосклонна к вам. Внутри вас царит гармония, спокойствие. Вам хватит решимости, настолько, что вы сможете избавиться от многих страхов.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам необходимо пересмотреть свое отношение к любви. Вам стоит внимательнее прислушиваться к тому, о чем просит вторая половина. Это принесет вам массу положительных эмоций.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Эта неделя будет особенно удачна для тех, кто стремится поменять свою жизнь. Стоит активно общаться, быть открытыми, веселыми и позитивными. Также, те, кто одинок — найдут вторые половинки, а те, кто уже обрел счастье, переведут свои отношения на новый уровень.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Раки, оставьте старые неудачи и проблемы в прошлом и двигайтесь вперед. Если вы хотите построить гармоничные отношения, нужно тщательнее работать над ними.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Новая неделя предоставит Львам много новых возможностей в романтической сфере. В скором времени многие представители знака смогут обрести свое долгожданное счастье. Не упрямьтесь этому.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Посвятите все свое время на этой неделе своей семье. Они очень нуждаются в вашей любви и поддержке. В любовных отношениях следуйте своей интуиции и не бойтесь принимать важные решения.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам необходимо срочно избавляться от страхов, комплексов и неуверенности, чтобы добиться гармоничности в отношениях с любимыми. Одиноким стоит не бояться знакомиться в Интернете, возможно именно там Вы встретите свою судьбу.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу и обратите внимание на людей, которые вас окружают. Среди них есть тот или та, которые посланы вам самой Вселенной.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе на вашем пути встретится человек, от которого вы просто не сможете оторваться. Будьте уверены, что окончание 2020 года принесет Вам много счастья.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Старайтесь находить в общении со второй половинкой компромиссы и решать все возникающие вопросы напрямую, не привлекая посторонних. Только так вы сможете сохранить ваш союз.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи, Вам стоит прислушиваться к голосу собственного сердца и принимать решения самостоятельно. Настало время открыться и полюбить, наслаждаясь всеми прелестями семейной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб эта неделя будет полна любви и ярких впечатлений. Астрологи уверенны, что семейные представители знака смогут укрепить свои семьи, а одинокие Рыбки обязательно обретут возлюбленных.