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У Раков откроется второе дыхание, а Весам стоит положиться на интуицию: гороскоп на неделю

У Раков откроется второе дыхание, а Весам стоит положиться на интуицию: гороскоп на неделю
Обновлено 18:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Овен

Представителям этого Знака следует бороться с желанием контролировать свою вторую половинку и близких людей. Также, стоит распланировать свои затраты. Стоит отметить, что в плане работы самыми продуктивными будут первые три дня недели.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Телец

У Тельцов наступает крайне благоприятное время для любовных приключений. Представители знака  смогут продемонстрировать способности, благодаря которым получится оставить конкурентов за спиной.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Близнецы

На этой неделе Вы сможете повысить свой социальный и профессиональный уровень. Самый тяжелый день недели — понедельник, так что не планируйте ничего сверх на 21 декабря. Также, удачной неделя будет для привлечения финансового благополучия.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Рак

У Раков наступает идеальное время для завершения накопившихся дел. С 21 декабря откроется второе дыхание, и они смогут быстро завершить текущие дела. Лучшие дни — четверг, суббота и воскресенье.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Лев

На этой неделе Львам главное не накручивать себя и не вспоминать былые ошибки.  Неделя пройдет успешно, если Вы не будете на этом зацикливаться. Самым сложным днем будет пятница.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Дева

Девам на этой неделе стоит несколько дней побыть наедине с собой и упорядочить свои мысли. Это очень хорошо скажется на настроении, творческом и интеллектуальном потенциале.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Весы

Весам стоит прислушаться к внутреннему голосу и интуиции. Полезным делом  в конце декабря будет научиться доверять любимому человеку, а вот одиноким представителям знака пока лучше приостановить поиски.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Скорпион

Скорпионам астрологи сулят неделю бодрости и позитива.  Это будет время приятных сюрпризов, интересного развития событий. Также, астрологи советуют не давать никому денег взаймы, да и со своими долгами тоже разобраться.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Стрелец 

У Стрельцов есть реальный шанс изменить свою жизнь к лучшему, однако это получится, если представители знака смогут справиться со своими эмоциями.  Поэтому, Стрельцам на этой неделе важно быть осторожными и не совершать опрометчивых поступков.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Козерог

С 21 по 27 декабря астрологи рекомендуют Козерогам проще относиться к спорам и конфликтам. Также, стоит завершить всё то, что было начато ранее. Звезды и планеты дадут Козерогам много сил и энергии для этого.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Водолей

Водолеям на этой неделе будет везти во всех сферах жизни. Конец и середина недели идеально подойдут как для активной работы. Однако не забудьте уделить время своим родным и близким. Поверьте, энергии Вам хватит на все.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года Рыбы

Эта неделя декабря принесет Рыбам приятные новости и сюрпризы. Главным источником энергии для знака будут люди, поэтому астрологи советуют больше общаться. Эту неделю можно также посвятить и делам по дому, однако уборку лучше запланировать на среду или субботу.

Кардинальные перемены и яркие впечатления: гороскоп на декабрь для каждого знака зодиака

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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