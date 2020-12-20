Ракам не стоит спешить с покупками, а Тельцам – не залезать в долги: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам стоит распланировать свои финансовые затраты. Очень полезно будет заканчивать последние приготовления к Новому году. Звезды обещают вам благоприятный период для шоппинга, однако все покупки лучше совершить до вечера четверга.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

На этой неделе полезно мечтать, думать о текущих делах. Постарайтесь не залезать в долги и кредиты. Вы сумеете справиться с любыми финансовыми трудностями, если пересмотрите свои расходы.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Благоприятная неделя для любых покупок, особенно крупных или незапланированных. Также, звезды говорят, что Вам могут предложить очень выгодную работу. Важно не поддаваться негативным эмоциям и верить в свой успех.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Стабильности вашего финансового положения ничего не угрожает, если вы не проявите излишнее легкомыслие. Астрологи настоятельно рекомендуют не откладывать ничего на потом. Также, не спешите с покупками. Крупные покупки, сделки или денежные операции перенесите на конец недели.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Эта неделя будет очень удачной для финансовой активности и покупок. Позвольте мелкие удовольствия и постарайтесь отложить крупные покупки, если них нет необходимости.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Проявите внимательность к близким людям и их пожеланиям. Девам стоит взять паузу в работе и бизнесе, уделив внимание близким. Также, звезды находятся в благоприятном положении для повышения квалификации, получения знаний.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

В финансовом плане ваши возможности сейчас не так велики, поэтому на эту неделю нежелательно планировать крупные покупки и приобретения. Это время благоприятно для карьерных и финансовых прорывов.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Финансовый успех будет улыбаться тем, кто лишен тщеславия. Постарайтесь не тратить слишком много денег без особой необходимости. Самой успешной эта неделя будет для представителей таких профессий, как риэлтор, продавец-консультант и врач.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

В понедельник возможны крупные денежные поступления. Стрельцам нужно заняться обучением, получением новых навыков. Идеальные дни для покупок — вторник, пятница и воскресенье.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Благоприятная неделя для нового заработка. В пятницу может поступить интересное деловое предложение. Планеты подарят Козерогам творческий запал, помогут обрести мотивацию. Это очень продуктивное время, в которое стоит прислушиваться к внутреннему голосу.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Не стоит планировать на эту неделю крупных покупок. Лучше пока не вкладывать средства в то, в чем Водолеи не уверены. В конце недели удачными будут подарки для близких людей, так что воспользуйтесь случаем.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Не планируйте крупные покупки на первую половину недели. Весьма вероятно, что ваше финансовое положение улучшится. У Рыб будут все шансы повысить свои доходы и удачно вложить заработанные деньги. Большое внимание стоит уделить советам окружающих: в них будет доля истины.