Почему не сбываются желания и как навсегда изменить это в новогоднюю ночь: 8 простых правил

Бой курантов. Волшебный миг, которые многие лелеют с детства, когда вся страна в один момент поднимает бокалы и многие спешат загадать заветное желание, пока старый год сменяется новым. Но, к сожалению, часто следующий год не приносит желаемого.

Почему так происходит, может объяснить человек, который работает с этим практически каждый день. Астролог Мария Письменная назвала "Телеграфу" 8 причин, по которым желания могут не сбываться.

1. Вы не избавились от лишнего.

Невозможно налить в стакан воды, если он уже полон, верно? И совсем не важно, что вы, например, наливаете абсолютно другую жидкость, чем та, которая уже в нем имеется. Многие народы мира имеют в своих предновогодних традициях так называемое “расхламление”, которое позволяет очистить пространство для новых вещей.

Избавьтесь от ненужных вещей

Отпишитесь от ненужных блогов, рассылок

Отпустите все обиды

Ведь “очищать” нужно не только материальную сферу вашей жизни, но и эмоциональную, ментальную и даже информационную.

2. Вы неправильно формулируете желание.

Даже в таком творческом деле, как загадывание желаний, нужна точность. Сформулируйте свою мечту с максимальным количеством деталей и даже сроками ее выполнения. Не используйте приставки “не”. Все желания должны быть сформулированы в утвердительной форме.

Неправильный пример: Я хочу не болеть.

Правильный пример: Я здоров весь 2021-й год!

3. Вы не озвучиваете желание.

Все мы знаем, что мысли материальны, но слова материальны еще больше! Поэтому не стесняемся говорить о них! Так, например, если вы празднуете Новый год в кругу друзей, то договоритесь под бой курантов громко прокричать свои самые заветные желания!

4. Это не ваше искреннее желание.

Так случилось, что наше окружение очень часто навязывает нам какие-то стандарты и даже желания. Возможно, вам совсем не нужна машина, но вы искренне мечтаете пожить месяц-другой на берегу океана. В эти последние дни 2020-го подумайте о том, чего бы на самом деле вам хотелось.

5. Вы загадываете желание не в том настроении.

Находиться в здравом уме и твердой памяти нужно не только в момент составления завещания, но и в момент загадывания желания. Да, наверное, не каждый готов отказаться от алкоголя в эти праздники, но хотя бы перенести основное его употребление уже на 2021-й можно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астрологія і психологія (@svoya.karma)

6. Вы не поблагодарили за то, что уже есть.

Еще с детства нас учили благодарить за все подарки и все одолжения, которые нам делают, но почему-то во взрослой жизни мы забываем об этом очень важном действии. Все мы любим, когда нам говорят “спасибо”, и Вселенная не исключение! Составьте список благодарностей в уходящем году или вот еще идея для новогоднего застолья: пусть каждый скажет за что благодарен уходящему году.

7. Ваши желания касаются только вас.

Никто не любит эгоистов, верно? Именно поэтому важно загадывать желания с привязкой к окружающим вас людям. Например, не просто зарабатывать много, а зарабатывать столько, чтобы без проблем хватило отправить родителей на Мальдивы!

8. Вы забываете о своих желаниях.

Загадал и забыл. Кто из нас вспоминает то, что загадывал в новогоднюю ночь? Кажется, что загадывание желаний сродни отправке письма: загадал, отправил и пусть почта разбирается. Но марку ведь тоже надо наклеить! Поэтому самое важное — это сделать хотя бы несколько небольших шагов к реализации желания! Если мечтаете об автомобиле — приценитесь. Если хотите уехать в путешествие — откройте депозит, где будете копить на него деньги. Не откладывайте свою мечту и сделайте первым шаг ей навстречу уже 1 января!

Автор: Валерия Куценко