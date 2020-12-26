Почему не сбываются желания и как навсегда изменить это в новогоднюю ночь: 8 простых правил

Бой курантов. Волшебный миг, которые многие лелеют с детства, когда вся страна в один момент поднимает бокалы и многие спешат загадать заветное желание, пока старый год сменяется новым. Но, к сожалению, часто следующий год не приносит желаемого.
Почему так происходит, может объяснить человек, который работает с этим практически каждый день. Астролог Мария Письменная назвала "Телеграфу" 8 причин, по которым желания могут не сбываться.
1. Вы не избавились от лишнего.
Невозможно налить в стакан воды, если он уже полон, верно? И совсем не важно, что вы, например, наливаете абсолютно другую жидкость, чем та, которая уже в нем имеется. Многие народы мира имеют в своих предновогодних традициях так называемое “расхламление”, которое позволяет очистить пространство для новых вещей.
Ведь “очищать” нужно не только материальную сферу вашей жизни, но и эмоциональную, ментальную и даже информационную.
2. Вы неправильно формулируете желание.
Даже в таком творческом деле, как загадывание желаний, нужна точность. Сформулируйте свою мечту с максимальным количеством деталей и даже сроками ее выполнения. Не используйте приставки “не”. Все желания должны быть сформулированы в утвердительной форме.
3. Вы не озвучиваете желание.
Все мы знаем, что мысли материальны, но слова материальны еще больше! Поэтому не стесняемся говорить о них! Так, например, если вы празднуете Новый год в кругу друзей, то договоритесь под бой курантов громко прокричать свои самые заветные желания!
4. Это не ваше искреннее желание.
Так случилось, что наше окружение очень часто навязывает нам какие-то стандарты и даже желания. Возможно, вам совсем не нужна машина, но вы искренне мечтаете пожить месяц-другой на берегу океана. В эти последние дни 2020-го подумайте о том, чего бы на самом деле вам хотелось.
5. Вы загадываете желание не в том настроении.
Находиться в здравом уме и твердой памяти нужно не только в момент составления завещания, но и в момент загадывания желания. Да, наверное, не каждый готов отказаться от алкоголя в эти праздники, но хотя бы перенести основное его употребление уже на 2021-й можно.
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6. Вы не поблагодарили за то, что уже есть.
Еще с детства нас учили благодарить за все подарки и все одолжения, которые нам делают, но почему-то во взрослой жизни мы забываем об этом очень важном действии. Все мы любим, когда нам говорят “спасибо”, и Вселенная не исключение! Составьте список благодарностей в уходящем году или вот еще идея для новогоднего застолья: пусть каждый скажет за что благодарен уходящему году.
7. Ваши желания касаются только вас.
Никто не любит эгоистов, верно? Именно поэтому важно загадывать желания с привязкой к окружающим вас людям. Например, не просто зарабатывать много, а зарабатывать столько, чтобы без проблем хватило отправить родителей на Мальдивы!
8. Вы забываете о своих желаниях.
Загадал и забыл. Кто из нас вспоминает то, что загадывал в новогоднюю ночь? Кажется, что загадывание желаний сродни отправке письма: загадал, отправил и пусть почта разбирается. Но марку ведь тоже надо наклеить! Поэтому самое важное — это сделать хотя бы несколько небольших шагов к реализации желания! Если мечтаете об автомобиле — приценитесь. Если хотите уехать в путешествие — откройте депозит, где будете копить на него деньги. Не откладывайте свою мечту и сделайте первым шаг ей навстречу уже 1 января!
Автор: Валерия Куценко