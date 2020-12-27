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Воскресенье, 27.12.2020
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Стрельцам стоит избавиться от ревности, а Скорпионам - не бояться своих желаний: любовный гороскоп на неделю

Стрельцам стоит избавиться от ревности, а Скорпионам - не бояться своих желаний: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овны на этой неделе особенно остро почувствуют необходимость теплых объятий и поддержки со стороны близких. Тем, кто еще не встретил свою половинку, стоит присмотреться к ближайшему окружению.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам в последних числах декабря стоит обратить внимание на близких людей, вспомнить о данных ранее обещаниях, чтобы не обидеть родных забывчивостью и безответственностью.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Эта неделя идеально подходят для примирения с близкими, а также для поиска второй половинки, если сердце пока свободно.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Астрологи рекомендуют налаживать отношения с близкими, не давать им сомневаться в своей любви и заботе. У тех, кто сейчас одинок, ситуация с любовью может проясниться в первые дни января.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львам звезды и планеты дарят возможность позабыть о конфликтах и разногласиях, найти верные решения, которые помогут сблизиться с партнерами и почувствовать себя комфортно.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Не стоит переходить в 2021 год с невысказанными обидами из-за недостатка внимания своих близких. Тем, кто сейчас одинок, не стоит отказываться от свиданий и новых знакомств.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Свидания, флирт, новые знакомства помогут позабыть о выматывающей рутине. Тем, кто уже в отношениях, также не помешает времяпровождения с близкими.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Эта неделя удачна как для романтических свиданий, так и для того, чтобы вновь разжечь пламя страсти в длительных отношениях. Не бойтесь своих желаний.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Удача в личной жизни ждет тех, кто готов отказаться от ревности и конфликтов на пустом месте.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Наладить отношения с близкими будет важно, и для этого Козерогам стоит применить все свое обаяние.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

В семейных парах будет цениться гармония, а для поиска новых отношений потребуются обаяние и активность.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Новая неделя обещает Рыбам много возможностей. Семейные пары смогут насладиться обществом друг друга без суеты и спешки, а одинокие сердца - повысить уверенность благодаря комплиментам и флирту.

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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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