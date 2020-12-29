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В чем встречать Новый 2021 год: советы астролога и идеи нарядов для каждого знака зодиака (фото)

В чем встречать Новый 2021 год: советы астролога и идеи нарядов для каждого знака зодиака (фото)
06:34 Сегодня Телеграф

По китайскому календарю в 2021 году мир встречает год белого металлического Быка. Чтобы запастись удачей и благосклонностью этого животного нужно встретить его правильно. Внешний облик — это отражение внутреннего. Поэтому, если вы прекрасны внутри, то не поленитесь подготовить себе соответствующий наряд.

Астролог Катарина Гаранина рассказала "Телеграфу", что любит и не любит год Быка, какие сейчас модные тренды, и что надеть каждому знаку зодиака в новогоднюю ночь.

Бык любит цвета:

  • серебро, сталь
  • белый и серый
  • пастельные оттенки, а также коричневые, земные оттенки
  • зелёные оттенки
  • голубой, синий

Бык не любит красный цвет.

 
 
 
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Публикация от Астролог ☉ Таро (@kramantina)

 

В трендах этого года:

  • бахрома, как на платьях и сумках, так и на кофтах, блузах, юбках;
  • разрезы на одежде с оголенной кожей;
  • пайетки одного цвета;
  • стяжки на одежде и плиссировка;
  • объемные плечи;
  • шёлк;
  • кожа;
  • кружево и прозрачные вещи;
  • корсеты;
  • супермини длина;
  • супермакси длина.

Теперь эти секретики мы применяем к одежде и выбираем, что надеть. Чтобы быть стильной и неотразимой в эту ночь, обратите внимание на:

  • платья с воротником;
  • платья и блузы на одно плече;
  • платья с вырезом каре (квадратный вырез на груди);
  • платья на тонких бретельках;
  • платья-комбинации;
  • платья, блузы, юбки, штаны, костюмы в пайетках;
  • пижамные костюмы и костюмы-смокинги;
  • шелковые и сатиновые блузы + джинсы;
  • прозрачные блузы;
  • юбки с плиссировкой или глубоким разрезом;
  • платье (мини/макси) + пиджак с объемными плечами.

А западная астрология подскажет, как подобрать идеальный образ, который отобразит характер каждого знака зодиака.

Почему не сбываются желания и как навсегда изменить это в новогоднюю ночь: 8 простых правил

Овен:

Тебе нужна яркость, блеск и шоу в эту ночь. Поэтому в своём внешнем виде отдай предпочтение пайеткам, мини, объемным плечам на блузе, а может всё и сразу? Ты создана блистать!

Выбирай оранжевый, жёлтый, золото, серебро.

 

Телец:

Ты пропитана естественной красотой до кончиков пальцем, нужно это подчеркнуть.

Выбирай пастельные и зелёные оттенки, и покоряй сердца лишь своим присутствием.

 

Близнецы:

Кто здесь самый стильный и общительный? Одежда на тебе должна быть соответствующей - практичная, но в последних трендах! Поэтому блуза + джинсы, кожа и бахрома - смело да! Главное, аксессуары из жемчуга, золота, серебра не забудь.

Выбирай белый, серый, нюдовые оттенки.

 

Рак:

Твоей романтичной натуре нужен романтичный женственный образ. Выбирай кружево и прозрачные ткани, красивые вырезы, натуральный макияж или смоки айз, а локоны подчеркнут твою изящность.

Выбирай светлые оттенки, белый, голубой, серебро.

 

Лев:

Королевская натура знает, как быть в центре любого праздника. И в этом году, чтобы быть самый обворожительной и стильной, выбирай образы с пайетками или перьями. Обрати внимание на тренды, возьми одну суперяркую вещь и обыграй её.

Выбирай золото, чёрный, белый, желтый цвета.

 

Дева:

Элегантность, красота, качество кроя- важно для тебя. Чтобы сочетать это в новогоднюю ночь отдай предпочтение костюму или платью в пол. Уточнённые аксессуары и прическа закончат твой потрясающий образ.

Выбирай пастельные и холодные оттенки, белый, серебро, голубой, синий.

 

Весы:

Про вашу красоту и компанию слагают легенды. Все удивляются вашей внешней гармонией, но вы знаете, что в этом омуте черти водятся. В Новый год дайте этим чертятам волю, и раскройте свою сексуальность. В тренде супермини, поэтому смело надевайте эту красоту и сияйте! Или же выбери платье с глубоким вырезом. Шелковая блуза и джинсы - прям гармония между утончённостью и дерзостью Весов.

Выбирай пастельные оттенки, розовый, белый, серебро.

 

Скорпион:

Вашу страстную и строптивую натуру можно подчеркнуть сексуальным образом в чёрном. Это может быть макси платье-комбинация, или кожаная юбка, блуза с декольте. Что вам нравится сегодня?

 

Стрелец:

Роскошь должна быть замечена, и столько вечеринок впереди для этого у вас. Отдайте предпочтение трендам: бахроме, пайеткам, макси и мини длине.

Украсьте это необычными винтажными аксессуарами и вуаля!

Выбирай темно зелёный, песочный, коричневый оттенки, фиолетовый.

 

Козерог:

Цвет настроения чёрный. Не потому, что всё грустно, а потому что это всегда актуально, статусно и стильно. Обычно, вы выбираете что построже. Но в новогоднюю ночь позвольте себе непосредственности, будьте сексуальными.

 

Водолей:

Вы привыкли удивлять людей, поэтому в новогоднюю ночь не собираетесь отступать от традиций. Можете появится с шокирующим нарядам в неоновых и серебряных и стальных цветах. Или же выбери эпатажный мейк и укладку.

 

Рыбы:

Ваша любовь к перевоплощениям наконец-то может раскрыться во всей красе. Если вы обычно неженка - выбирайте секси яркий образ, а если больше кежуал и спортивный, то нарядитесь по-праздничному элегантно. Надевайте шёлк, атлас и струящиеся ткани.

Проявите творчество и фантазию.

Цвета - серебро, белый, лиловый, розовый, фиолетовый.

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Все по теме:

Гороскоп, Новый год, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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