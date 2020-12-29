В чем встречать Новый 2021 год: советы астролога и идеи нарядов для каждого знака зодиака (фото)

По китайскому календарю в 2021 году мир встречает год белого металлического Быка. Чтобы запастись удачей и благосклонностью этого животного нужно встретить его правильно. Внешний облик — это отражение внутреннего. Поэтому, если вы прекрасны внутри, то не поленитесь подготовить себе соответствующий наряд.
Астролог Катарина Гаранина рассказала "Телеграфу", что любит и не любит год Быка, какие сейчас модные тренды, и что надеть каждому знаку зодиака в новогоднюю ночь.
Бык любит цвета:
Бык не любит красный цвет.
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В трендах этого года:
Теперь эти секретики мы применяем к одежде и выбираем, что надеть. Чтобы быть стильной и неотразимой в эту ночь, обратите внимание на:
А западная астрология подскажет, как подобрать идеальный образ, который отобразит характер каждого знака зодиака.
Овен:
Тебе нужна яркость, блеск и шоу в эту ночь. Поэтому в своём внешнем виде отдай предпочтение пайеткам, мини, объемным плечам на блузе, а может всё и сразу? Ты создана блистать!
Выбирай оранжевый, жёлтый, золото, серебро.
Телец:
Ты пропитана естественной красотой до кончиков пальцем, нужно это подчеркнуть.
Выбирай пастельные и зелёные оттенки, и покоряй сердца лишь своим присутствием.
Близнецы:
Кто здесь самый стильный и общительный? Одежда на тебе должна быть соответствующей - практичная, но в последних трендах! Поэтому блуза + джинсы, кожа и бахрома - смело да! Главное, аксессуары из жемчуга, золота, серебра не забудь.
Выбирай белый, серый, нюдовые оттенки.
Рак:
Твоей романтичной натуре нужен романтичный женственный образ. Выбирай кружево и прозрачные ткани, красивые вырезы, натуральный макияж или смоки айз, а локоны подчеркнут твою изящность.
Выбирай светлые оттенки, белый, голубой, серебро.
Лев:
Королевская натура знает, как быть в центре любого праздника. И в этом году, чтобы быть самый обворожительной и стильной, выбирай образы с пайетками или перьями. Обрати внимание на тренды, возьми одну суперяркую вещь и обыграй её.
Выбирай золото, чёрный, белый, желтый цвета.
Дева:
Элегантность, красота, качество кроя- важно для тебя. Чтобы сочетать это в новогоднюю ночь отдай предпочтение костюму или платью в пол. Уточнённые аксессуары и прическа закончат твой потрясающий образ.
Выбирай пастельные и холодные оттенки, белый, серебро, голубой, синий.
Весы:
Про вашу красоту и компанию слагают легенды. Все удивляются вашей внешней гармонией, но вы знаете, что в этом омуте черти водятся. В Новый год дайте этим чертятам волю, и раскройте свою сексуальность. В тренде супермини, поэтому смело надевайте эту красоту и сияйте! Или же выбери платье с глубоким вырезом. Шелковая блуза и джинсы - прям гармония между утончённостью и дерзостью Весов.
Выбирай пастельные оттенки, розовый, белый, серебро.
Скорпион:
Вашу страстную и строптивую натуру можно подчеркнуть сексуальным образом в чёрном. Это может быть макси платье-комбинация, или кожаная юбка, блуза с декольте. Что вам нравится сегодня?
Стрелец:
Роскошь должна быть замечена, и столько вечеринок впереди для этого у вас. Отдайте предпочтение трендам: бахроме, пайеткам, макси и мини длине.
Украсьте это необычными винтажными аксессуарами и вуаля!
Выбирай темно зелёный, песочный, коричневый оттенки, фиолетовый.
Козерог:
Цвет настроения чёрный. Не потому, что всё грустно, а потому что это всегда актуально, статусно и стильно. Обычно, вы выбираете что построже. Но в новогоднюю ночь позвольте себе непосредственности, будьте сексуальными.
Водолей:
Вы привыкли удивлять людей, поэтому в новогоднюю ночь не собираетесь отступать от традиций. Можете появится с шокирующим нарядам в неоновых и серебряных и стальных цветах. Или же выбери эпатажный мейк и укладку.
Рыбы:
Ваша любовь к перевоплощениям наконец-то может раскрыться во всей красе. Если вы обычно неженка - выбирайте секси яркий образ, а если больше кежуал и спортивный, то нарядитесь по-праздничному элегантно. Надевайте шёлк, атлас и струящиеся ткани.
Проявите творчество и фантазию.
Цвета - серебро, белый, лиловый, розовый, фиолетовый.