Горькие уроки 2020-го придется усвоить или повторить: кому 2021 год принесет деньги, процветание и любовь

Новый 2021 год даст прекрасную возможность использовать прошлые ошибки и опыт для всестороннего развития, укрепления семейных уз и достижения финансового благополучия, однако, лишь усугубит проблемы тех людей, что еще не усвоили урок.

Такой прогноз "Телеграфу" дала кармолог и тренер личностного роста Марина Хмеловская.

По ее словам, основная тенденция 2021 года заключается в открытии души, и тех, кто испытывает с этим проблемы, обстоятельства будут принуждать делать переоценку ценностей, распахивать сердце, становиться мягче и душевнее.

Для этого в течение года могут приключиться трудности в социуме, конфликты в отношениях с детьми и родственниками, даже болезни.

Уроки прошлого года и новые возможности

Хмеловская объясняет, что 2020-й год прошел под энергией правосудия, жизни и смерти, - многие люди потеряли опору, жили как зомби между работой и домом, были метафорически мертвыми, упивались властью. Некоторые из них уже ушли, и чистка продолжится.

Следующий год пройдет под энергией 5 аркана, учителя и ученика, власти и порядка. Это время искать потерянные ориентиры и опору, переключить внимание на внутренний мир, отношения с природой и друг с другом, работать над ошибками, духовно развиваться и становиться лучшим человеком.

Очень важно направлять фокус на позитив, поскольку энергия благодарности значительно приумножит хорошее.

"2021 год будет учить нас благодарить. Даже за то, что произошло в 2020-ом, за все те горькие уроки. Если в этой горечи найдем позитив, то, что сделало нас сильнее, какие мы выводы сделали, как по-другому начали жить, для тех людей год будет хорошим", - обещает эксперт.

Также будет сильна энергия миротворчества, путешествия и масштабирования. В выигрыше останутся люди, которые будут заботиться о мире, проявлять душевность и доброту, помогать другим в это тяжелое и неспокойное время.

И наоборот, концентрация на негативе и несправедливости только усугубит плохое в личной жизни.

"Кто был негативен в 2020-ом году и перетянет негатив в 2021-й год, люди, которые будут бухтеть, критиковать правительство, Министерство здравоохранения, сливать энергию на негатив, - у них будет все хуже и хуже по всем фронтам", - уверена Хмеловская.

Особые неприятности ждут людей, которые проявляют много агрессии, используют бранные слова и грубые интонации, наезжают и давят, чтобы добиться своих целей.

"У таких людей мир будет просто рушиться, в последний момент у них будет все не так, как хотят. И это будет их бесить еще больше, и как снежный ком будет еще больше проблем", - добавляет кармолог.

Работа и деньги

В течение года обстоятельства будут заставлять людей идти в новое, проявлять гибкость в зарабатывании денег, переступать внутренние ограничения, заниматься онлайн-образованием. Кто сможет познать новые тенденции и внедрить эти знания в работу, увеличит свои финансовые потоки и станет ценнее как специалист.

"Мир меняется, и ты либо меняешься с ним, либо сидишь в рамках, в догмах «Я не могу разобраться в компьютере, в интернете», «Я не хочу», «Мне это не интересно», «Мне это сложно». Окей, это твой выбор, тогда ты сидишь без денег, - подчеркивает Марина Хмеловская и призывает каждого спросить себя, что нового он может принести в свою деятельность, профессию, работу. - В старых вагонах не получится проехаться, нужно обновлять мышление, апгрейдить все свои умения и навыки, и тогда деньги будут идти".

Кроме того, год несет энергии процветания и щедрости, заставит делиться, и деньги будут иметь те, кто занимается благотворительностью, помогает другим.

Если же человек "жлобился", то потеряет и те деньги, что имел, - через болезни, потери бизнеса и другие проблемы.

Любовь и семья

Благословение свыше и поток удачи ждет тех людей, кто решится взять ответственность за новую жизнь и воспитание детей в 2021 году: заведет ребенка или только начнет планировать пополнение в семействе. Все проблемы будут сглаживаться сами по себе, а на пути встретятся важные и нужные люди.

В вопросе любви, крепкими будут союзы, где есть совместные цели и планы, связанные с помощью другим людям, духовностью, - год принесет им деньги, процветание, развитие личности, масштабирование дела и прочие блага.

Проблемы ждут пары, где люди живут вместе как соседи и держатся на материальных ценностях, не имея между собой ничего общего.

Кроме того, многим парам в течение года придется пересмотреть свои роли.

Романтические отношения, в которых женщина уважает мужчину, а тот, в свою очередь, не боится решать трудности и брать на себя ответственность, укрепятся и будут благополучными.

Сложности будут в семьях, где женщины на жестких мужских началах выполняет функции "мамочки", "мужика в юбке", имеет установки "мужчина ни на что не способен", не уважает и воспитывает партнера, рассказывает о нем подругам с презрением. То же и в парах, где сам мужчина перекладывает ответственность на женщину, боится и избегает сложностей, не имеет финансовых и духовных целей в жизни.

"Будет полная деградация личностная и в паре, вплоть до разрыва в семье", - предвещает прогноз Хмеловской.

Автор: Валерия Куценко