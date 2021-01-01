Скачать
Пятница, 01.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как с 1 января в Украине изменится "минималка": инфографика и цифры
Как с 1 января в Украине изменится "минималка": инфографика и цифры
Каким будет прожиточный минимум в 2021 году: инфографика и объяснение
Каким будет прожиточный минимум в 2021 году: инфографика и объяснение
Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году
Ломаченко сделал прогноз на первый большой бой в 2021 году

Горькие уроки 2020-го придется усвоить или повторить: кому 2021 год принесет деньги, процветание и любовь

Горькие уроки 2020-го придется усвоить или повторить: кому 2021 год принесет деньги, процветание и любовь
09:17 Сегодня Телеграф

Новый 2021 год даст прекрасную возможность использовать прошлые ошибки и опыт для всестороннего развития, укрепления семейных уз и достижения финансового благополучия, однако, лишь усугубит проблемы тех людей, что еще не усвоили урок.

Такой прогноз "Телеграфу" дала кармолог и тренер личностного роста Марина Хмеловская.

По ее словам, основная тенденция 2021 года заключается в открытии души, и тех, кто испытывает с этим проблемы, обстоятельства будут принуждать делать переоценку ценностей, распахивать сердце, становиться мягче и душевнее.

Для этого в течение года могут приключиться трудности в социуме, конфликты в отношениях с детьми и родственниками, даже болезни.

Уроки прошлого года и новые возможности

Хмеловская объясняет, что 2020-й год прошел под энергией правосудия, жизни и смерти, - многие люди потеряли опору, жили как зомби между работой и домом, были метафорически мертвыми, упивались властью. Некоторые из них уже ушли, и чистка продолжится.

Следующий год пройдет под энергией 5 аркана, учителя и ученика, власти и порядка. Это время искать потерянные ориентиры и опору, переключить внимание на внутренний мир, отношения с природой и друг с другом, работать над ошибками, духовно развиваться и становиться лучшим человеком.

Трампа подкосит "загадочная болезнь", а ученые найдут лекарство от рака: предсказание Ванги на 2021 год

Очень важно направлять фокус на позитив, поскольку энергия благодарности значительно приумножит хорошее.

"2021 год будет учить нас благодарить. Даже за то, что произошло в 2020-ом, за все те горькие уроки. Если в этой горечи найдем позитив, то, что сделало нас сильнее, какие мы выводы сделали, как по-другому начали жить, для тех людей год будет хорошим", - обещает эксперт.

Также будет сильна энергия миротворчества, путешествия и масштабирования. В выигрыше останутся люди, которые будут заботиться о мире, проявлять душевность и доброту, помогать другим в это тяжелое и неспокойное время.

И наоборот, концентрация на негативе и несправедливости только усугубит плохое в личной жизни.

«Британская» мутация коронавируса может сделать 2021 год хуже 2020-го: озвучен прогноз

"Кто был негативен в 2020-ом году и перетянет негатив в 2021-й год, люди, которые будут бухтеть, критиковать правительство, Министерство здравоохранения, сливать энергию на негатив, - у них будет все хуже и хуже по всем фронтам", - уверена Хмеловская.

Марина Хмеловская дала прогноз на 2021 год, какие пары распадутся, у кого будут проблемы, появятся дети, успех и деньги

Особые неприятности ждут людей, которые проявляют много агрессии, используют бранные слова и грубые интонации, наезжают и давят, чтобы добиться своих целей.

"У таких людей мир будет просто рушиться, в последний момент у них будет все не так, как хотят. И это будет их бесить еще больше, и как снежный ком будет еще больше проблем", - добавляет кармолог.

Работа и деньги

В течение года обстоятельства будут заставлять людей идти в новое, проявлять гибкость в зарабатывании денег, переступать внутренние ограничения, заниматься онлайн-образованием. Кто сможет познать новые тенденции и внедрить эти знания в работу, увеличит свои финансовые потоки и станет ценнее как специалист.

Когда будем отдыхать в 2021 году: календарь выходных в Украине на следующий год

"Мир меняется, и ты либо меняешься с ним, либо сидишь в рамках, в догмах «Я не могу разобраться в компьютере, в интернете», «Я не хочу», «Мне это не интересно», «Мне это сложно». Окей, это твой выбор, тогда ты сидишь без денег, - подчеркивает Марина Хмеловская и призывает каждого спросить себя, что нового он может принести в свою деятельность, профессию, работу. - В старых вагонах не получится проехаться, нужно обновлять мышление, апгрейдить все свои умения и навыки, и тогда деньги будут идти".

Кроме того, год несет энергии процветания и щедрости, заставит делиться, и деньги будут иметь те, кто занимается благотворительностью, помогает другим.

Если же человек "жлобился", то потеряет и те деньги, что имел, - через болезни, потери бизнеса и другие проблемы.

Любовь и семья

Благословение свыше и поток удачи ждет тех людей, кто решится взять ответственность за новую жизнь и воспитание детей в 2021 году: заведет ребенка или только начнет планировать пополнение в семействе. Все проблемы будут сглаживаться сами по себе, а на пути встретятся важные и нужные люди.

В вопросе любви, крепкими будут союзы, где есть совместные цели и планы, связанные с помощью другим людям, духовностью, - год принесет им деньги, процветание, развитие личности, масштабирование дела и прочие блага.

Проблемы ждут пары, где люди живут вместе как соседи и держатся на материальных ценностях, не имея между собой ничего общего.

Кроме того, многим парам в течение года придется пересмотреть свои роли.

Новый год в одиночестве: как справиться

Романтические отношения, в которых женщина уважает мужчину, а тот, в свою очередь, не боится решать трудности и брать на себя ответственность, укрепятся и будут благополучными.

Сложности будут в семьях, где женщины на жестких мужских началах выполняет функции "мамочки", "мужика в юбке", имеет установки "мужчина ни на что не способен", не уважает и воспитывает партнера, рассказывает о нем подругам с презрением. То же и в парах, где сам мужчина перекладывает ответственность на женщину, боится и избегает сложностей, не имеет финансовых и духовных целей в жизни.

"Будет полная деградация личностная и в паре, вплоть до разрыва в семье", - предвещает прогноз Хмеловской.

Автор: Валерия Куценко

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прогнозы, Асропрогноз, Марина Хмеловская.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось полное видео новогоднего обращения Зеленского
02 Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом: в ответ первую леди засыпали сотнями сообщений
03 Кто и зачем распространяет слухи о президентских амбициях Разумкова: появилось объяснение
04 В России назревает скандал: данные о кортежах Путина сливали через WhatsApp
05 Беременная Василиса Фролова полностью разделась для новогоднего фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России назревает скандал: данные о кортежах Путина сливали через WhatsApp
В России назревает скандал: данные о кортежах Путина сливали через WhatsApp
Фейерверк залетел на балкон многоэтажки и поджег две квартиры: фото новогоднего пожара в Николаеве
Фейерверк залетел на балкон многоэтажки и поджег две квартиры: фото новогоднего пожара в Николаеве
В сеть слили базу данных поездок отравителей Навального: в ней есть совпадения с маршрутами политика
В сеть слили базу данных поездок отравителей Навального: в ней есть совпадения с маршрутами политика
Смузи из киви и винно-пивной суп: как спасаются от похмелья в разных странах
Смузи из киви и винно-пивной суп: как спасаются от похмелья в разных странах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь