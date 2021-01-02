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Можно усвоить уроки или дальше бухтеть на правительство: выбор определит, каким будет весь год

Можно усвоить уроки или дальше бухтеть на правительство: выбор определит, каким будет весь год
09:17 Сегодня Телеграф

Растрата энергии на негатив и поиск виноватых в 2021 году будет только привлекать новые сложности во все аспекты жизни.

Об этом консультант по предназначению Марина Хмеловская рассказала в прогнозе "Телеграфу".

По ее словам, новый год будет учить людей благодарности, и больше всего выиграют те, кто сможет извлечь пользу из горьких уроков 2020-го года и принесет что-то хорошее в окружающий мир.

Так, легко проявлять доброту и помогать другим в хорошие времена, но действительно ценно, когда это делается в такое тяжелое и неспокойное время, как сейчас. Тогда хорошее будет приумножаться и в собственной жизни.

"У меня есть знакомый, которому всегда что-то мешает жить. Теперь его надежды не оправдал Зеленский"

Но агрессия, недовольство, концентрация на неприятностях и несправедливости, обвинения, ругань и грубость только усугубят проблемы, и они будут нарастать как снежный ком.

"Кто был негативен в 2020-ом году и перетянет негатив в 2021-й год, люди, которые будут бухтеть, критиковать правительство, Министерство здравоохранения, сливать энергию на негатив, - у них будет все хуже и хуже по всем фронтам", - подчеркивает Хмеловская.

Больше о том, что приготовил 2021 год, читайте в прогнозе на "Телеграфе": Горькие уроки 2020-го придется усвоить или повторить: кому 2021 год принесет деньги, процветание и любовь.

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Прогнозы, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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