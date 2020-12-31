Год чудес и невиданных перемен: гороскоп на 2021 год

Гороскоп на 2021 год Овен

Для Овна 2021 - это время для расстановки приоритетов. Звезды советуют им обратить внимание на личную жизнь.

В делах Овну следует учитывать, что наилучшим режимом работы для него в 2021-м году будет авральный режим. Это значит, что Овна смело можно бросать на решение тех вопросов, которые не по зубам остальным. Столкнувшись с преградами, Овен быстро мобилизует свои ресурсы и, несомненно, добьётся фантастических результатов!

Гороскоп на 2021 год Телец

Как вы думаете, смогут найти общий язык Бык и Телец, если они как братья-близнецы? Еще бы! Для Тельца 2021 год будет как выигрыш в лотерею. Кроме того, в этот год Тельцов ждут знакомства, которые сильно изменят их жизнь, но для этого нужно быть максимально открытым для окружающих.

2021 год – это ваше время, мечты будут сбываться, хотя и не без усилий с вашей стороны. Звезды гороскопа в 2021-м году рекомендуют Тельцу меньше стесняться и больше действовать. Чувственность Тельца в этот год будет на необычайно высоком уровне, что гарантирует ему немалое количество приключений.

Гороскоп на 2021 год Близнецы

Для того, чтобы добиться своих целей и хорошо заработать, Близнецам в 2021 году придется много трудиться. Обстоятельства заставят представителей этого знака пересмотреть свои траты на жизнь, сделав их более рациональными, кроме того, они даже могут пойти учиться чему-то новому.

В 2021-м году звезды гороскопа рекомендуют темпераментным Близнецам несколько сбавить свой темп в любви, иначе их партнер может просто не выдержать этого эмоционального натиска. И еще один важный момент. В 2021-м Близнецам в отношениях с любимым человеком им нужно тщательно подбирать слова. В противном случае очень высок риск того, что партнер поймет их превратно.

Гороскоп на 2021 год Рак

Лучше всего у Рака в наступающем 2021-м году будут получаться те дела, которые он начал в прошлом году. Здесь звезды гороскопа обещают ему очень неплохие результаты. А вот браться за новые проекты, будь то поездка на незнакомый курорт, ремонт или вложение денег в незнакомое предприятие, гороскоп ему категорически не рекомендует.

В 2021-м году главной силой Рака в любви будет его слабость. Не нужно строить из себя супермужчину или суперженщину – во-первых, это только помешает, во-вторых, все равно не получится. Наоборот, мягкость, уютность, домашность – вот те качества, которые в новом году сделают Рака максимально привлекательным в глазах противоположного пола.

Гороскоп на 2021 год Лев

У Львов в 2021 году много времени займет семья. Будьте внимательны к домашним, равнодушие к ним чревато последствиями. В плане финансов все будет хорошо. В 2021-м году звезды советуют Льву чаще выступать инициатором всяческих приятных мероприятий типа совместного похода в кино, организации вечеринки или поездки за город на пикник.

В 2021-м году главный секрет успеха Льва в бизнесе – его неотразимость. Не нужно стремиться все сделать самому – в новом году звезды гороскопа настоятельно рекомендуют Льву привлекать к своим делам окружающих, заинтересовывать их, увлекать своими идеями и планами.

Гороскоп на 2021 год Дева

Девы так много всего успели за прошлый астрологический цикл, да и нового перелопатили в 2020-м, что год Быка должен стать для них годом осмысления, анализа пройденного и получения новых знаний. В 2021 году звезды гороскопа рекомендуют Деве воздержаться от принятия важных решений в серьезных вопросах – есть риск, что она упустит что-то важное.

А вот в любви в 2021-м году Деве лучше чуть более критически взглянуть… нет, не на партнера, а на свое отношение к нему. Потому что перфекционизм – это, конечно, хорошо, но очень уж чревато ссорами. Особенно в 2021-м году, когда звезды будут провоцировать в людях взрывную импульсивность и обидчивость. Именно поэтому любое критическое замечание может вызвать бурю.

Гороскоп на 2021 год Весы

В год Быка Весам нужно будет научиться производительному созерцанию: это когда ты и одновременно, и с удовольствием наблюдаешь за жизнью, но и умеешь найти в нужный момент ресурс для трудового подвига. Звезды гороскопа советуют Весам меньше говорить и больше слушать. И помнить – деньги любят тишину. Особенно в 2021-м.

В 2021-м году звезды гороскопа обещают щедро добавить Весам чувственности и привлекательности в глазах противоположного пола. Все, что им для этого нужно, это не суетиться и оставаться собой. И здесь главное – не перестараться, потому что напряженное желание быть привлекательным вызывает обратный эффект.

Гороскоп на 2021 год Скорпион

У Скорпиона 2021 хоть и беспокойный год, но удачный. Не волнуйтесь из-за мелочей, избегайте конфликтов, все обязательно будет хорошо. Энергия покровителя года Быка, наложенная на тонкую интуицию Скорпиона, может дать очень хорошие результаты как в финансовой сфере, так и наладить пошатнувшуюся в 2020 году личную сферу представителей этого знака.

Скорпиону в 2021 году звезды обещают успех в любовных делах. Завязать новое знакомство, устроить романтический вечер со своим любимым человеком, организовать незабываемое путешествие на двоих – все это будет в новом году Скорпиону по силам и по средствам.

Гороскоп на 2021 год Стрелец

Стрельцы в начале 2021 года могут немного запаниковать, им покажется, что они не контролируют ситуацию. На самом деле, все происходит к лучшему для вас, не переживайте. Стрельцу в 2021-м году гороскоп предвещает хороший, спокойный год, хотя сам Стрелец может иметь по этому поводу иное мнение.

В 2021 году главным ресурсом Стрельца будет время, и этого ресурса ему вечно будет не хватать. Опоздания и задержки могут стать визитной карточкой этого года. Поэтому, если Стрелец хочет провести год успешно, ему нужно перевести стрелки на своих часах хотя бы на полчаса вперед.

Гороскоп на 2021 год Козерог

Для Козерога 2021 – отличный год. И деньги, и в личном плане все гармонично и безмятежно.Рассчитывать в 2021-м году на чью-либо поддержку будет сложно, да и не нужно. Максимального успеха Козерог добьется там, где все будет зависеть только от него и его умения работать с информацией. Это хороший год для того, чтобы спокойно привести дела и финансы в порядок.

В новом 2021 году Козерогу лучше оставлять работу за порогом своего дома, потому что ничто не может ухудшить его отношений с любимым человеком сильнее, чем обсуждение рабочих проблем. Еще одна характерная особенность года – это повышенная глубина чувств. В 2021-м Козерог совершенно не будет настроен на легкий флирт, а потому даже мимолетное знакомство может у него перерасти в настоящее серьезное увлечение.

Гороскоп на 2021 год Водолей

В начале года у Водолеев появится желание все изменить: и в быту, и в личной жизни, быть может, даже сменить профессию. Но несмотря на всю решительность этого намерения звезды советуют представителям этого знака отложить перемены до конца весны. Для Водолея 2021 год – судьбоносный. Звезды сулят им карьерный взлет или новую любовь. Конец года будет спокойным, в отличие от его начала.

В 2021 году Водолей имеет все шансы на то, чтобы укрепить свои отношения с любимым человеком. Его фантазия и изобретательность будет на такой высоте, что даже самое обычное свидание он может превратить в настоящее.

Гороскоп на 2021 год Рыбы

У Рыб был непростой 2020 год, в котором они смогли и обрести мудрости, и накопить нового опыта, и обзавестись лишними средствами. И они будут большими молодцами, если в 2021 год постараются максимально это сохранить. Для Рыб зима 2021 года станет временем для благоприятных перемен в личной жизни.

Залог успеха Рыб в 2021-м году – спокойствие и неторопливость. А вот если жизнь или окружающие все же заставят Рыб проявить активность, то ничего хорошего из этого не получиться. Наоборот, чем более активными будут Рыбы, тем больше в их жизни будет хаоса и разочарований.