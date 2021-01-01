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Пятница, 01.01.2021
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Время стабильности и укреплений семейных связей: гороскоп на январь для каждого знака зодиака

Время стабильности и укреплений семейных связей: гороскоп на январь для каждого знака зодиака
07:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Гороскоп на январь 2021 для знака Овен

Гороскоп настоятельно советует Овнам: в январе 2021 года умерьте свои амбиции и не плывите против течения, пытаясь преодолеть не зависящие от вас обстоятельства. Терпеливо ждите своего часа, и он обязательно наступит.

Гороскоп на январь 2021 для знака Телец

В январе Солнце будет находиться в дружественном для Тельцов знаке Козерога и весь этот период обещает быть весьма комфортным и результативным для всех представителей этого знака.

Гороскоп на январь 2021 для знака Близнецы

В начале нового 2021 года Близнецам, желающим получить все и сразу, следует отодвинуть свои амбиции на второй план. Начало года потребует от Вас полной самоотверженности, и лишь потом, к концу января, последуют столь ожидаемые "подарки Деда Мороза".

Гороскоп на январь 2021 для знака Рак

В новом 2021 году рожденным под созвездием Рака обязательно надо впустить в свое сердце как можно больше искренности и любви, и тогда вы в полной мере вы ощутите поддержку дорогих людей.

Гороскоп на январь 2021 для знака Лев

Рожденные под знаком Льва, как известно, самые активные и темпераментные люди из всех представителей зодиакального круга. Год Белого Металлического Быка начнется еще аж 12 февраля, а Львы уже готовы к активным действиям.

Гороскоп на январь 2021 для знака Дева

Рожденных под знаком Девы ждет спокойный и размеренный месяц. Девы смогут начать учебу или завершить ее, получить прекрасные перспективы в деловой среде и даже начать свое дело.

Гороскоп на январь 2021 для знака Весы

В январе 2021 года Весам есть смысл окружить себя домашним уютом и получать максимум радости от тепла родного очага. Спокойное, неспешное течение времени в уюте скрасит холод за окном. Вхождение в ритм позитивных свершений следует оттянуть на вторую половину месяца, чтобы получить от жизни максимум пользы.

Гороскоп на январь 2021 для знака Скорпион

Скорпионы - неординарные, творческие личности с оригинальными, порой даже слишком головокружительными идеями. Им всегда хватает уверенности начать новое дело и закончить его. В январе могут случиться как разводы, так и романтические свидания - каждый выберет для себя свой путь к счастью.

Гороскоп на январь 2021 для знака Стрелец

Даже зимние холода за окном не помешают Стрельцам воплотить в жизнь все запланированное. Стрельцы смогут достичь новых высот в деловой среде, заняться восстановлением иммунитета, а также пройти необходимые процедуры.

Гороскоп на январь 2021 для знака Козерог

После размеренных и спокойных первых дней нового 2021 года у рожденных под знаком Козерога наступит время небольших шероховатостей в деловой и личной жизни, и главной причиной тому будет недопонимание окружающих вас людей. Придется выждать, когда сама природа и естественный ход событий докажут миру силу Козерогов.

Гороскоп на январь 2021 для знака Водолей

В новогодние праздники Водолеям следует проявлять максимум дипломатии и помнить поговорку о том, что худой мир лучше доброй ссоры. А потому сдерживайте порывы высказать другим все, что вы о них думаете, даже если кто-то вас сильно раздражает, просто сведите к минимуму общение с этим человеком, а не устраивайте разборки.

Гороскоп на январь 2021 для знака Рыбы

Рыбы, наконец-то, могут смахнуть пот со лба и немного расслабиться. Очень непростой год остался позади. А впереди - время успехов и достижений. А этом месяце Рыбы смогут распознать недоброжелателей, получить новые знания, а также обзавестись полезными связями.

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Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на месяц.

Автор:

Телеграф
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