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Новый год - новый имидж. Лучшие лунные дни для ухода за волосами в январе 2021 года

Новый год - новый имидж. Лучшие лунные дни для ухода за волосами в январе 2021 года
08:17 Сегодня Телеграф Катарина Гаранина (фото - instagram.com/kramantina)

Начало нового года - отличный повод обновить имидж и заняться наведением красоты. Тем более, что с 12 января в 2021 году идет целая череда благоприятных лунный дней для косметических манипуляций с волосами.

Астролог Катарина Гаранина расписала для "Телеграфа" лунный календарь стрижек на месяц, по которому легко выбрать идеальное время для бьюти-процедур в зависимости от желаемого результата.

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В самом начале месяца фаза Луны не благоволила переменам прически, зато со следующей недели, уже отдохнув после новогодних праздников, можно смело начинать экспериментировать и не бояться испортить волосы:

12.01 - стрижка на убывающую Луну укрепит волосы, и может замедлить рост - что очень актуально для коротких стрижек и тех, кто хочет сохранить форму. Волосы станут крепче, гуще, здоровее. Окрашивание лучше не делать в этот день, если не хочешь тоненький кошелёк.

13.01 - с этого дня начинаются стрижки для роста волос, потому что мы встретим Новолуние. И Луна матушка будет помогать всему живому расти, и вашим нашим космическим антеннам тоже. с 8 до 18 часов стрижка более стандартная и классическая, то есть та, к которой вы привыкли. А после - свободу экспериментам и с формой, и с цветом.

14.01 - обычные заурядные стрижки и окрашивание оставьте на потом, в этот день есть место только для необычных и ярких перевоплощений

16.01 - для тонких и поврежденных волос благоприятно провести укрепляющие и оздоровительные процедуры. От стрижки и покраски лучше отказаться.

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18.01 - идеальный день для коллагеновых процедур, окрашивания, тонирования и общеукрепляющих махинаций. От стрижки воздержаться. Окрашивание придаст страстности и сексуальности.

21.01 - красимся в натуральные оттенки, делаем масочки, расчёсываем волосы часто, чтобы наладить космо-связь и интуицию.

22.01 - лучший день для стрижки в этом месяце. Волосы поблагодарят здоровьем и силой. Также стрижка поможет избавится от негативных эмоций.

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23.01 - продолжаем стричься для быстрого роста волос. Хороший день и для окрашивания, и для уходовых процедур.

25.01 - в этот день можно подстричься, но только у того мастера, у которого именно вы стрижётесь давно. Обостряется интуиция, стрижка улучшает здоровье.

30.01 - наступила убывающая Луна, поэтому стричься стоит для укрепления волос и сохранения формы прически. Это поможет также избавится от негатива, повысить самооценку. Сегодня отлично пройдет окрашивание, тонирование, закрашивание седины.

 

Автор: Валерия Куценко

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Лунный календарь, Стрижки, Календарь стрижки.

Автор:

Телеграф
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