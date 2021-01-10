Овнам - уделить время близким, а Тельцам - выбирать выражения: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе звезды расположились для Овнов достаточно удачно, но для счастья понадобится больше общения с близкими и с любимым человеком.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Нужно выбирать выражения и быть предельно внимательными. Большая удача ожидает тех Тельцов, которые находятся в поисках второй половинки.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Любовные успехи будут сопровождаться хорошим настроением. Еще больше удачи будет ждать Близнецов, обладающих целями и понимающих смысл своей жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

В любви нужно проявлять больше инициативы, особенно если человек этого Знака пока одинок. Необходимо лишь быть чуточку внимательнее и активнее.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Одиноким Львам астрологи рекомендуют сфокусироваться на работе и делах. В любви пока что наступает период застоя и неоднозначности.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Астрологи отмечают, что на этой неделе лучше не пользоваться советами окружающих. Стоить помнить, что любовь - это чувство глубокого уважения ко второй половинке и к близким.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

У Весов ожидаются очень яркие и позитивные семь дней, в которые нужно будет как можно больше времени посвятить близким людям. Одиноким Весам судьба поможет встретить на своем пути интересного человека.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Это идеальная неделя для принесения извинений, примирения с близкими. Чрезмерная самоуверенность Скорпионам строго противопоказана.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Избавления от ненужных вещей и хлама поможет Стрельцам настроиться на нужную волну и усилит их энергетику, а значит, и их обаяние с харизмой.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Астрологи советуют Козерогам как можно проще относиться к неурядицам и воспринимать все происходящее, как способ научиться чему-то новому, особенно в любви.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Наступает очень благоприятное время для людей данного Знака. В любви их ждут большие победы, особенно тех, кто пока одинок. Всем, кто уже в отношениях, нужно больше времени посвящать второй половинке.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

В любовных вопросах им лучше доверять своей мощной интуиции: она точно не обманет. Астрологи считают, что чужие советы могут быть опасными.