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Вторник, 12.01.2021
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Ракам - посвятить время работе, а Львам - избавиться от негатива: гороскоп на 12 января

Ракам - посвятить время работе, а Львам - избавиться от негатива: гороскоп на 12 января
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Насыщенный и плодотворный день. Смело беритесь за сложные и важные дела: шансы успешно справиться с ними очень велики. Самое важное - это уверенность в своих силах и отсутствие сомнений в успехе.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 12 января 2021 для Овнов 

Не нужно очернять чужую репутацию, чтобы заработать уважение окружающих. В такие дни астрологи категорически запрещают распространять слухи и сплетни, переходить дорогу другим людям и ставить кому-то палки в колеса.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 12 января 2021 для Тельцов 

Старайтесь быть более отзывчивыми сегодня. Вашей задачей будет сохранить хорошее настроение себе и окружающим. Будьте добрее и стремитесь к поиску компромиссов. Помогайте тем, кто помогал раньше вам.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 12 января 2021 для Близнецов 

Не отклоняйтесь от стандартного распорядка дня. Сегодня звезды и планеты не в духе, так что рисковать не стоит. Астрологи советуют заниматься тем, чем вы и планировали. Риски и авантюры принесут много проблем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 12 января 2021 для Раков

Будьте осторожными. В такие дни становятся явными любовные треугольники, влюбленные начинают испытывать недоверие друг к другу. Старайтесь посвящать больше времени работе и увлечениям. Не учите близких людей тому, как нужно жить.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 12 января 2021 для Львов   

Постарайтесь избавиться от негативных мыслей. Сегодня астрологи советуют излучать только позитивную энергию. В первой половине дня вы можете встретить важного человека, который изменит вашу жизнь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 12 января 2021 для Дев  

Это идеальный день для духовных практик: мантр, медитаций, молитв. В этот день довольно мощной будет сила самовнушения. Если вам удастся убедить себя в том, что всё идет в нужную сторону, то именно так и будет.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 12 января 2021 для Весов 

В этот день стоит заняться коллективным трудом. Настало время раскрыть тему партнерства. Если кто-то протянет вам руку помощи, сделайте то же самое. Не занимайтесь самокопаниями и не критикуйте близких людей без повода.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 12 января 2021 для Скорпионов 

Люди в такие дни могут быть очень расчетливыми, хитрыми. Проверяйте все, что вам будут говорить, и не верьте никому на слово. Сосредоточьтесь на делах. Не упускайте ни единой мелочи, иначе вас могут обмануть.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 12 января 2021 для Стрельцов 

Ни в коем случае не заигрывайте ни с кем, если вы находитесь в отношениях. Если вторая половинка обо всем узнает, это будет концом отношений. Сфокусируйтесь лучше на работе и бизнесе. В этот день можно получить повышение.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 12 января 2021 для Козерогов

Если захочется ярких эмоций, попробуйте почерпнуть их из фильмов, сериалов, компьютерных игр и книг. Воздержитесь от шопинга, посещения шумных и людных мест. Чрезмерная активность сегодня ни к чему.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 12 января 2021 для Водолеев

Следите за своим здоровьем. Не перекусывайте в неизвестных забегаловках и одевайтесь по погоде. Уделите особе внимание своей внешности. Яркий образ поможет привлечь внимание противоположного пола.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 12 января 2021 для Рыб

Большой успех в работе ждет тех, чья деятельность связана с консультированием и оказанием услуг, в особенности удаленных. Вечер стоит провести в уединении и спокойствии. Можно уделить время хобби либо посвятить себя спорту.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 11.01.2021 - 17.01.2021 для всех знаков Зодиака

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Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.

Автор:

Телеграф
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