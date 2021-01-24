Львов будет сопровождать романтическое настроение, а Скорпионы встретят свою половинку: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Эта неделя настраивает на уединение, старайтесь проводить больше времени с любимым человеком, отложите все дела и наслаждайтесь спокойной обстановкой.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Вероятнее всего у вас появится желание поразмыслить над перспективами дальнейших отношений. Лучше всего делать это в спокойной обстановке, без суеты и спешки.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Неделя, располагающая к романтическим приключениям, но совершено не подходящая для выстраивания серьезных, долгосрочных отношений. Уже сформировавшимся парам стоит поработать над тем, чтобы освежить свои чувства.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Эту неделю можно назвать консервативной в плане чувств — в самом положительном смысле. Звезды дарят возможность ощутить всю ценность отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Звезды говорят, что эти семь дней вас будет сопровождать романтическое настроение. Ходите на свидания, по максимуму сконцентрируйтесь на любовных делах.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Настала пора для переосмысления своих чувств. Если вы все еще колеблетесь, звезды помогут принять правильное решение.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Проблемы на работе могут нанести урон семейным отношениям. Не путайте карьеру с личными делами, если не хотите поссориться со второй половинкой.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Любовные отношения на этой неделе будут развиваться стремительно. Те, у кого еще нет второй половинки, получат возможность ее встретить.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Постарайтесь найти баланс между разумом и чувствами. Не отталкивайте человека, который к вам тянется, возможно, он именно тот, с кем вы создадите крепкую семью.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Ваша вторая половинка недовольна вами, срочно принимайте меры, чтобы отношения вконец не испортились, запаситесь терпением и выдержкой.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Ваша задача на этой неделе — разложить все по полочкам в любовных отношениях. Настал подходящий момент для страстных признаний.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе звезды советуют представителям зодиакального созвездия Рыбы открыто выражать свои эмоции, высказывать партнеру претензии, но исключительно в корректной форме.