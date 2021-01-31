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Водолеям стоит слушать интуицию, а Рыбам остерегаться токсичных людей: бизнес-гороскоп на неделю

Водолеям стоит слушать интуицию, а Рыбам остерегаться токсичных людей: бизнес-гороскоп на неделю
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

На работе возможны серьезные взлеты и падения. Не нужно вешать нос, если на горизонте покажутся проблемы и неурядицы. Чтобы денежные и материальные желания сбывались чаще, их нужно правильно формулировать.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Деньги пойдут в руки к тем, кто умеет планировать свои дела и борется со своими слабостями. Большую дыру в бюджете могут сделать развлечения.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Что касается заработков, то у Близнецов может начаться нехватка мотивации и энтузиазма. Астрологи настоятельно советуют Близнецам не отправляться в командировки.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Это будет очень важная неделя, поскольку Раки смогут найти новый источник дохода. Также им улыбнется удача в тяжелой работе. Ракам стоит почаще обращаться за помощью к интуиции.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам дома лучше быть в уединении или в окружении близких. Астрологи настоятельно не советуют даже позволять себе критику в чужой адрес, потому что это чревато большими проблемами.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам нельзя унывать и думать, что всё катится в пропасть. При наличии проблем необходимо сохранять оптимизм до самого конца. Он поможет сохранить деньги и успех.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам нужно бороться за место под солнцем. Деньги любят людей, которые не разбрасываются ими направо и налево. Основу финансового успеха будет составлять здравый смысл.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Это идеальная неделя для партнерства. Много денег удастся заработать тем Скорпионам, которые являются лидерами, начальниками.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Люди данного Знака могут стать одними из самых успешных в этот период. Им будет улыбаться удача как в покупках, так и на работе.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Это будет удивительное время для Козерогов, в которое можно успеть сделать в два раза больше обычного, но им нельзя останавливаться на достигнутом. Главное не лениться.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Удача будет на стороне Водолеев. Интуиция поможет им преобразить свою жизнь и стать богаче в будущем. Тот путь, который они выберут сейчас, будет верным, главное не слушать советы окружающих.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Рыбам стоит остерегаться опасных людей. Они могут стать причиной потери огромного количества денег. Нельзя давать токсичным людям владеть над собой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Финансовый гороскоп.
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