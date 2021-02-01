Ванга предсказала тяжелый 2021-й год пяти знакам зодиака: кому ждать испытаний и как их преодолеть

Знаменитая болгарская предсказательница и ясновидящая Ванга известна своими пророчествами, большинство из которых уже исполнились. Успела она составить прогноз и на 2021 год.

Ясновидящая назвала пять знаков Зодиака, которым стоит быть предельно осторожными в год Быка, ведь на каждом шагу их может ожидать беда. Однако не все так плохо. Предсказательница также рассказала, как эти беды можно избежать. Об этом пишет портал Rsute.

Ванга предупреждает Скорпионов, Овнов, Водолеев, Львов и Дев.

Что же стоит делать каждому из этих знаков Зодиака, чтобы избежать беды в 2021 году.

Скорпион

Ванга рассказала, что Скорпионов ждет довольно сложный год. Представителям этого водного знака в 2021 году придется побороться с несправедливостью. Скорпиону стоит приготовиться, что придется приложить немало усилий, чтобы достичь чего-то в 2021 году.

Ванга рекомендует Скорпионам при принятии любых важных решений прислушиваться к своей интуиции. Именно она и поможет представителям знака избежать беды.

Овен

В 2021 году Овнам следует принять тот факт, что Бык планирует вытянуть с представителей знака “все соки”, не поможет даже упорство и мужество, присущее этому знаку.

Провидица рекомендует не спешить с воплощением грандиозных планов в 2021 году. Да и вовсе, Овнам придется держать под контролем и продумывать наперед каждый свой шаг. Также, не стоит отбрасывать советы своей же интуиции.

Водолей

Для того чтобы избежать неприятностей Водолеям главное не сбиваться с намеченного пути несмотря ни на что. Также, этому знаку Зодиака придется решить те проблемы, на которые раньше откладывались.

Главное в 2021 году для Водолея - не сдаваться. Иначе проблемы и рутина поглотят представителей знака Зодиака.

Лев

Львам в год Быка придется много и усердно работать. Такой темп может навредить здоровью, которое будет крайне тяжело восстановить, поэтому Ванга рекомендует хоть немного себя пожалеть.

Также, Львам стоит обращать внимание на знаки, чтобы не упустить шанс, который дарит жизнь.

Дева

Девам стоит приготовиться к тому, что 2021 год для них пройдет в переживаниях - придется понервничать. Если вовремя не взять себя в руки, то могут обрушиться все планы.

А чтобы этого не произошло, Девам стоит следить за своим эмоциональным состоянием и не принимать никаких радикальных решений.

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