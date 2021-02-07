Водолеев ждет встреча с судьбой, а Львам стоит отпустить страхи и сомнения: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна
Астрологи рекомендуют Овнам обращать внимание на потребности партнеров, а тем, кто ищет новых отношений, стоит присмотреться к ближнему кругу знакомых: кто-то из тайных поклонников может намекнуть на свои чувства к вам.
Любовный гороскоп на неделю для Тельцов
Тельцам не стоит стесняться своих чувств. Радуйте своих избранников, а для одиноких сердец поиск новых отношений обернется удачей.
Любовный гороскоп на неделю для Близнецов
Астрологи рекомендуют Близнецам поговорить по душам с избранником, чтобы укрепить связь. Одиноким нужно перестать накручивать себя и бояться новых знакомств.
Любовный гороскоп на неделю для Раков
Ракам не стоит страдать от одиночества. Эта неделя прекрасно подходит для размышлений о себе и своих потребностях. Тем, кто уже нашел свою любовь, могут попросить о моральной поддержке партнеров.
Любовный гороскоп на неделю для Львов
Семейным Львам стоит пересмотреть свои претензии к партнерам, что поможет избежать многих конфликтных ситуаций в будущем, а одиноким - отпустить страхи и сомнения, и открыться светлому чувству.
Любовный гороскоп на неделю для Девы
Занимайтесь не только работой, но и учитесь выстраивать отношения с противоположным полом. На этой неделе Девам не придется переживать сильные взлеты и падения. Берите ситуацию в свои руки и знакомьтесь с интересными людьми, побольше общайтесь.
Любовный гороскоп на неделю для Весов
Астрологи рекомендуют Весам абстрагироваться от негатива, который может стать причиной дурного настроения. Для романтических отношений и гармонии в семье такой настрой будет губительным. Скажите "нет" негативу и агрессии!
Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов
Астрологи рекомендуют Скорпионам прислушаться к своим избранникам, чтобы не конфликтовать на этой неделе. Одиноким представителям знака стоит разобраться в себе и своих чувствах.
Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов
Стрельцам астрологи рекомендуют не замыкаться в себе, а искать помощи у близких. Одиноким важно перестать искать вымышленные идеалы и летать в иллюзиях.
Любовный гороскоп на неделю для Козерогов
Поиск любви у Козерогов может быть омрачен излишними придирками к новым знакомым. Избегайте необдуманных поступков, которые не лучшим образом могут сказаться на личных отношениях.
Любовный гороскоп на неделю для Водолеев
Семейным Водолеям лучше начать неделю с романтического ужина со своим партнером. Тем, кто только ищет новую любовь, не стоить сидеть в четырех стенах: в период с 8 по 14 февраля они могут неожиданно встретить свою судьбу.
Любовный гороскоп на неделю для Рыб
Рыбам стоит поработать над своим внутренним миром. Найдя в себе равновесие, вы сможете найти верный путь к счастливой жизни, наполненной искренними чувствами и эмоциями.