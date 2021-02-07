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Водолеев ждет встреча с судьбой, а Львам стоит отпустить страхи и сомнения: любовный гороскоп на неделю

Водолеев ждет встреча с судьбой, а Львам стоит отпустить страхи и сомнения: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Астрологи рекомендуют Овнам обращать внимание на потребности партнеров, а тем, кто ищет новых отношений, стоит присмотреться к ближнему кругу знакомых: кто-то из тайных поклонников может намекнуть на свои чувства к вам.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам не стоит стесняться своих чувств. Радуйте своих избранников, а для одиноких сердец поиск новых отношений обернется удачей.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Астрологи рекомендуют Близнецам поговорить по душам с избранником, чтобы укрепить связь. Одиноким нужно перестать накручивать себя и бояться новых знакомств.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Ракам не стоит страдать от одиночества. Эта неделя прекрасно подходит для размышлений о себе и своих потребностях. Тем, кто уже нашел свою любовь, могут попросить о моральной поддержке партнеров.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Семейным Львам стоит пересмотреть свои претензии к партнерам, что поможет избежать многих конфликтных ситуаций в будущем, а одиноким - отпустить страхи и сомнения, и открыться светлому чувству.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Занимайтесь не только работой, но и учитесь выстраивать отношения с противоположным полом. На этой неделе Девам не придется переживать сильные взлеты и падения. Берите ситуацию в свои руки и знакомьтесь с интересными людьми, побольше общайтесь.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Астрологи рекомендуют Весам абстрагироваться от негатива, который может стать причиной дурного настроения. Для романтических отношений и гармонии в семье такой настрой будет губительным. Скажите "нет" негативу и агрессии!

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Астрологи рекомендуют Скорпионам прислушаться к своим избранникам, чтобы не конфликтовать на этой неделе. Одиноким представителям знака стоит разобраться в себе и своих чувствах.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам астрологи рекомендуют не замыкаться в себе, а искать помощи у близких. Одиноким важно перестать искать вымышленные идеалы и летать в иллюзиях.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Поиск любви у Козерогов может быть омрачен излишними придирками к новым знакомым. Избегайте необдуманных поступков, которые не лучшим образом могут сказаться на личных отношениях.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Семейным Водолеям лучше начать неделю с романтического ужина со своим партнером. Тем, кто только ищет новую любовь, не стоить сидеть в четырех стенах: в период с 8 по 14 февраля они могут неожиданно встретить свою судьбу.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам стоит поработать над своим внутренним миром. Найдя в себе равновесие, вы сможете найти верный путь к счастливой жизни, наполненной искренними чувствами и эмоциями.

Прощание со старой жизнью и стремление к новому: гороскоп на февраль для каждого знака зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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