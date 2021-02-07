Рыб ожидает большая удача, а Весам стоит заняться своим здоровьем: гороскоп на неделю

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Овен

На этой неделе Овны не утратят своего оптимизма, даже если события будут развиваться совсем не так, как хотелось бы представителям этого знака. Первая половина недели подходит для того, чтобы обдумать новые проекты, но с воплощением их в жизнь лучше не торопиться.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Телец

Очень многообещающая неделя. Неделя будет удачной для Тельцов, которые не боятся экспериментировать, жаждут нового и стремятся открыть неожиданные грани привычных дел и отношений. Полезны занятия в спортзале, посещения бассейна, белковые диеты.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Близнецы

Если первая половина связана в основном с профессиональными успехами, то вторая порадует приятными сюрпризами личного характера. Вас ожидает необыкновенное романтическое приключение, именно такое, о котором вы втайне мечтали. Старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Рак

В первые дни недели вы склонны браться за несколько дел сразу, что приводит лишь к одному – к переутомлению. К работе над важными проектами стоит приступать лишь после того, как будут решены мелкие проблемы, иначе сосредоточиться и в полной мере использовать свой творческий потенциал так и не удастся.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Лев

Первая половина недели – время, когда Львам следует предпринять решительные действия. Гармонично складываются романтические отношения. Проблем со здоровьем не возникнет, если вы будете придерживаться принципов здорового питания.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Дева

Первая половина недели будет благоприятной для Дев. Для того чтобы добиться удачи в этот период, достаточно будет правильно поставленной цели. Полезны занятия спортом, особое внимание следует обратить на силовые нагрузки.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Весы

Эта неделя принесет трудности в оформлении документов, а также повышенное внимание государственных организаций к вашей деятельности. Очень важно сохранять терпение и не терять бдительности. Ответственное отношение к своему здоровью – залог прекрасного самочувствия и безупречного внешнего вида.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Скорпион

Первую половину недели Скорпионам придется посвятить весьма сложным деловым переговорам. У Скорпионов-родителей могут возникнуть проблемы с детьми, не исключены неприятные сюрпризы. Важно следить за качеством употребляемых продуктов и высыпаться.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Стрелец

Неделя обещает быть довольно удачной, и Стрельцы смогут добиться больших успехов, если будут внимательны к своему окружению. Это очень благоприятная неделя для семейных мероприятий. Можно положить начало добрым традициям, которые не утратят актуальности в течение многих лет, а о противостояниях и разногласиях забыть.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Козерог

Любое дело, которое вы планируете начать на этой неделе, потребует серьезной подготовки. Многим придется повышать квалификацию – для решения проблем, стоящих перед вами, необходимы новые знания. Не исключены проблемы со здоровье: велика вероятность простудных заболеваний и обострения хронических недугов.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Водолей

Очень благоприятной будет неделя для тех, кто занимается решением организационных вопросов или какой-то административной деятельностью. На этой неделе довольно высокой будет вероятность травм. Особенно аккуратны должны быть Водолеи, которые занимаются спортом. Употребляйте больше продуктов, содержащих кальций.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2021 года Рыбы

На этой неделе Рыб ожидает большая удача. Наступает благоприятное время для реализации смелых замыслов, разнообразных новых начинаний, решения вопросов, которые давно не давали вам покоя. Неплохо складываются и личные отношения, хотя здесь от вас требуется не проявления инициативы, а готовность пойти на уступки.