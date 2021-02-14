Водолеям стоит прислушиваться к интуиции, а Ракам забыть о лени: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Начало недели порадует новыми перспективами. На их фоне следует поразмышлять над планами по увеличению прибыли посредством, например, хобби. Финансовая удача будет следовать за теми, кто полон желания стать лучше и умнее. В целом неделю можно назвать отличным подспорьем для денежного роста.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Наступает время, когда Тельцам нужно точно понять, на что они способны, а на что нет. Что касается покупок, то их лучше не совершать в первые два-три дня недели. Работу на этой неделе лучше посвятить не столько профессиональным обязанностям, сколько налаживанию отношений с сослуживцами.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Приветствуется монотонная работа, применение творческого подхода, но не концентрация внимания на мелочах и деталях, потому что высока вероятность упущения чего-то немаловажного. Также эксперты говорят, что в конце недели может начаться очень благоприятный период времени — возможны случайные поступления средств.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Прежде чем жаловаться на нехватку денег и искать пути приумножения материальных благ, сначала следует пересмотреть актуальную ситуацию. Ракам не стоит лениться. Безработным знакам желательно заняться самообразованием в желаемом профессиональном направлении.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Положение планет для Львов будет не самым благоприятным во второй половине недели. Последствиями этого станет потеря мотивации и вдохновения. Эта неделя подходит для отпуска, смены обстановки. Можно забыть на время о работе, сфокусировавшись на домашних делах и семье.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

В конце недели у Дев появится риск совершить ошибку, купив что-то дорогостоящее без особой надобности. В пятницу и субботу лучше отказаться от шопинга. Безработным знакам рекомендуется оформить резюме, прикрепить портфолио и разослать по желаемым вакансиям.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Вполне возможно, что кто-то предложит Весам новое место работы, интересный план по построению нового бизнеса. Нужно следить за любыми предложениями и не торопиться давать отказ или согласие. Астрологи советуют с головой окунуться в работу.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Эта неделя - это идеальное время для шопинга, но только запланированного заранее. Также, это прекрасное время для глобальных изменений в жизни. Скорпионы смогут повысить свой доход, если избавятся от лени.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов наступает очень благоприятный период для изменения жизни в целом. Стрельцы смогут показать миру умение выходить победителями из любой ситуации.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Астрологи отмечают, что звезды и планеты 15 и 16 февраля будут в сильном диссонансе. Из-за этого могут срываться планы, утекать жизненная энергия, появляться новые проблемы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

У Водолеев начинается время погони за выгодой. Нужно стараться покупать и продавать именно сейчас. Доверять окружающим людям и прислушиваться к их мнению пока не стоит. А вот прислушаться к интуиции можно.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Не исключено, что финансовая жизнь Рыб повернет в новое русло. Это будет нечто очень позитивное — новая работа, полезное знакомство или яркая идея. Успех ждет всех, кто жаждет перемен. Рыбам нужно захотеть поменять свою жизнь, чтобы мечты стали явью.