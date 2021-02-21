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Стрельцам можно удачно сменить имидж, а Водолеям - забыть о негативе: любовный гороскоп на неделю

Стрельцам можно удачно сменить имидж, а Водолеям - забыть о негативе: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнам астрологи рекомендуют забыть об эгоизме, чтобы не оттолкнуть от себя близких и новых знакомых.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Эта неделя у Тельцов будет удачной для того, чтобы укрепить семейные узы, а также найти свою половинку. Одиноким астрологи рекомендуют положиться на интуицию.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецам на этой неделе больше повезет в деловой среде, однако и на личную жизнь останется время. Главное - распределять дела правильно.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе семейные Раки смогут обрести взаимопонимание в паре, а одинокие сердца - повстречать свою любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Одинокие Львы смогут познакомиться с интересными людьми на рабочей территории, а Семейным парам астрологи рекомендуют организовать романтический вечер для укрепления своих чувств.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Астрологи рекомендуют Девам заниматься не только работой, но и личной жизнью - последняя неделя зимы подходит для новых знакомств и укрепления брака.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Одиноким Весам астрологи рекомендуют не упустить своего шанса, чтобы не пожалеть о потерянных возможностях, а у семейных представителях Знака есть возможность разрешить разногласия.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Последняя неделя зимы как нельзя лучше подходит для разрешения сложных личных вопросов, новых знакомств и привлечения в жизнь любви.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам стоить сменить имидж - это будет приятным дополнением к хорошему настроению и поможет наладить личные отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам стоит разобраться со своим чувствами и эмоциями, главное - объективно оценить обстановку и провести работу над ошибками.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

У Водолеев начнется новый этап, в котором не будет места дурным мыслям и плохому настроению. Именно негатив мешает налаживанию личной жизни и поиску отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Астрологи рекомендуют Рыбам не бояться проявить свои чувства и эмоции. Порадуйте близких заботой и вниманием. Одиноким сердцам нужно перестать занижать свою самооценку.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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