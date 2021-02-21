Стрельцам можно удачно сменить имидж, а Водолеям - забыть о негативе: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна
Овнам астрологи рекомендуют забыть об эгоизме, чтобы не оттолкнуть от себя близких и новых знакомых.
Любовный гороскоп на неделю для Тельцов
Эта неделя у Тельцов будет удачной для того, чтобы укрепить семейные узы, а также найти свою половинку. Одиноким астрологи рекомендуют положиться на интуицию.
Любовный гороскоп на неделю для Близнецов
Близнецам на этой неделе больше повезет в деловой среде, однако и на личную жизнь останется время. Главное - распределять дела правильно.
Любовный гороскоп на неделю для Раков
На этой неделе семейные Раки смогут обрести взаимопонимание в паре, а одинокие сердца - повстречать свою любовь.
Любовный гороскоп на неделю для Львов
Одинокие Львы смогут познакомиться с интересными людьми на рабочей территории, а Семейным парам астрологи рекомендуют организовать романтический вечер для укрепления своих чувств.
Любовный гороскоп на неделю для Девы
Астрологи рекомендуют Девам заниматься не только работой, но и личной жизнью - последняя неделя зимы подходит для новых знакомств и укрепления брака.
Любовный гороскоп на неделю для Весов
Одиноким Весам астрологи рекомендуют не упустить своего шанса, чтобы не пожалеть о потерянных возможностях, а у семейных представителях Знака есть возможность разрешить разногласия.
Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов
Последняя неделя зимы как нельзя лучше подходит для разрешения сложных личных вопросов, новых знакомств и привлечения в жизнь любви.
Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов
Стрельцам стоить сменить имидж - это будет приятным дополнением к хорошему настроению и поможет наладить личные отношения.
Любовный гороскоп на неделю для Козерогов
Козерогам стоит разобраться со своим чувствами и эмоциями, главное - объективно оценить обстановку и провести работу над ошибками.
Любовный гороскоп на неделю для Водолеев
У Водолеев начнется новый этап, в котором не будет места дурным мыслям и плохому настроению. Именно негатив мешает налаживанию личной жизни и поиску отношений.
Любовный гороскоп на неделю для Рыб
Астрологи рекомендуют Рыбам не бояться проявить свои чувства и эмоции. Порадуйте близких заботой и вниманием. Одиноким сердцам нужно перестать занижать свою самооценку.