Скачать
Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский придумал новую роль для СНБО: зачем президент усиливает вертикаль власти
Зеленский придумал новую роль для СНБО: зачем президент усиливает вертикаль власти
Снова подскочили: курс валют в Украине на 23 февраля
Снова подскочили: курс валют в Украине на 23 февраля
Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа
Daft Punk распались: какими песнями запомнилась эта группа
Названо имя бойца, убитого оккупантами возле шахты "Бутовка"
Названо имя бойца, убитого оккупантами возле шахты "Бутовка"

Весам - стать ответственнее, а Скорпионам - уделить внимание близким: гороскоп на 23 февраля

Весам - стать ответственнее, а Скорпионам - уделить внимание близким: гороскоп на 23 февраля
05:00 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Овнов 

В этот день особого внимания от вас потребуют близкие люди. Направьте энергию в общение с друзьями, родственниками, родителями и второй половинкой. Если вы давно не виделись с кем-то, позвоните, спросите как дела.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Тельцов 

Сегодня вам могут поступить предложения о новой работе. Возможны романтические знакомства. В такие дни стоит заниматься покупками, проявлять максимальную активность в делах, планировать свое будущее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Близнецов 

Наступает время перемен. Сегодня может произойти что-то очень важное. Относитесь ко всему проще. Боритесь с импульсивностью и ищите компромиссы в общении с людьми. Это поможет сохранить любовь и дружбу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Раков

Старайтесь не обсуждать свои проекты и цели с окружающими людьми. Вечером лучше посвятить себя делам по дому. Полезными будут физические упражнения. Не жертвуйте интересами семьи ради работы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Львов   

Сегодня можно заводить домашних животных, покупать домашние растения, мебель. Также полезно чинить старые вещи. Станут полезными знакомства в интернете. Не форсируйте события. Остановитесь на легком флирте.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Дев  

Звезды и планеты сделают этот день благоприятным для монотонной и тяжелой работы. Также сегодня можно уделять внимание обучению, в особенности иностранным языкам. Вечер лучше провести в спокойной обстановке дома.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Весов 

Это благоприятный день, поэтому старайтесь не унывать и не откладывать важные дела на потом. Наберитесь терпения и заставьте себя быть ответственнее. Звезды подарят вам мощную интуицию и эмпатию.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Скорпионов 

Если вам нужна доброта и ласка, стоит дарить ее окружающим. Не бойтесь дарить близким свое время и внимание. Сегодня самое лучшее время для примирения с врагами, принесения извинений за прошлые обиды.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Стрельцов 

Возможно, что сегодня вы узнаете, кто из вашего окружения является вашим врагом. Звезды сделают вас более проницательными. В работе и любви вам понадобится толика настойчивости. Сохраняйте уверенность в себе.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Козерогов

Пришло время заняться саморазвитием. Смело начинайте обучение чему-то новому, ищите новые увлечения. Астрологи считают, что сегодня многие люди вашего Знака смогут определиться с долгосрочными целями на жизнь.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Водолеев

Мысли о завтрашнем дне заставят вас идти вперед. Не думайте о прошлом, не вспоминайте ошибок. Оказывайте психологическую поддержку близким и друзьям. Они не останутся перед вами в долгу.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Рыб

Наступает время, когда можно разглядеть результаты проделанной ранее работы. Звезды и планеты в гармонии, поэтому ждите удачи. Нарушить планы может только ваша лень. В конце дня можно ждать приятных сюрпризов от второй половинки.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Финансовый гороскоп на неделю 22.02. - 28.02.2021 для всех знаков Зодиака

Точный любовный гороскоп на неделю для всех знаков зодиака 22.02.2021 - 28.02.2021

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 222

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Посчитали, что позицию заняли ВСУ: названа причина крупных потерь боевиков возле Горловки
02 Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
03 Моряки обнаружили аномально-гигантское чудовище (Фото)
04 В Харькове возле супермаркета застрелили человека: первые фото с места трагедии
05 "Это точно не КНДР?": в сети обсуждают видео "передачи энергии" от Лукашенко военным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Убийство мужчины в Харькове: стали известны подробности о погибшем (фото)
Режим Лукашенко – на грани: поможет ли Путин ему деньгами
Режим Лукашенко – на грани: поможет ли Путин ему деньгами
Возле шахты &quot;Бутовка&quot; на Донбассе из гранатомета убит украинский военный
Возле шахты "Бутовка" на Донбассе из гранатомета убит украинский военный
День Прохора 23 февраля: народные приметы и запреты
День Прохора 23 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь