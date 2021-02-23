Весам - стать ответственнее, а Скорпионам - уделить внимание близким: гороскоп на 23 февраля

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Овнов

В этот день особого внимания от вас потребуют близкие люди. Направьте энергию в общение с друзьями, родственниками, родителями и второй половинкой. Если вы давно не виделись с кем-то, позвоните, спросите как дела.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Тельцов

Сегодня вам могут поступить предложения о новой работе. Возможны романтические знакомства. В такие дни стоит заниматься покупками, проявлять максимальную активность в делах, планировать свое будущее.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Близнецов

Наступает время перемен. Сегодня может произойти что-то очень важное. Относитесь ко всему проще. Боритесь с импульсивностью и ищите компромиссы в общении с людьми. Это поможет сохранить любовь и дружбу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Раков

Старайтесь не обсуждать свои проекты и цели с окружающими людьми. Вечером лучше посвятить себя делам по дому. Полезными будут физические упражнения. Не жертвуйте интересами семьи ради работы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Львов

Сегодня можно заводить домашних животных, покупать домашние растения, мебель. Также полезно чинить старые вещи. Станут полезными знакомства в интернете. Не форсируйте события. Остановитесь на легком флирте.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Дев

Звезды и планеты сделают этот день благоприятным для монотонной и тяжелой работы. Также сегодня можно уделять внимание обучению, в особенности иностранным языкам. Вечер лучше провести в спокойной обстановке дома.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Весов

Это благоприятный день, поэтому старайтесь не унывать и не откладывать важные дела на потом. Наберитесь терпения и заставьте себя быть ответственнее. Звезды подарят вам мощную интуицию и эмпатию.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Скорпионов

Если вам нужна доброта и ласка, стоит дарить ее окружающим. Не бойтесь дарить близким свое время и внимание. Сегодня самое лучшее время для примирения с врагами, принесения извинений за прошлые обиды.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Стрельцов

Возможно, что сегодня вы узнаете, кто из вашего окружения является вашим врагом. Звезды сделают вас более проницательными. В работе и любви вам понадобится толика настойчивости. Сохраняйте уверенность в себе.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Козерогов

Пришло время заняться саморазвитием. Смело начинайте обучение чему-то новому, ищите новые увлечения. Астрологи считают, что сегодня многие люди вашего Знака смогут определиться с долгосрочными целями на жизнь.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Водолеев

Мысли о завтрашнем дне заставят вас идти вперед. Не думайте о прошлом, не вспоминайте ошибок. Оказывайте психологическую поддержку близким и друзьям. Они не останутся перед вами в долгу.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 23 февраля 2021 для Рыб