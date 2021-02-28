Скачать
Воскресенье, 28.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия катится в тартарары: почему Москва начала жесткую антизападную истерию
Россия катится в тартарары: почему Москва начала жесткую антизападную истерию
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Более доступна, чем Pfizer и Moderna: в США одобрили третью вакцину против COVID-19
Более доступна, чем Pfizer и Moderna: в США одобрили третью вакцину против COVID-19
Россиянин полгода жил с трупом своего брата: подробности
Россиянин полгода жил с трупом своего брата: подробности

Овнам стоит избегать конфликтов, а Тельцам перестать заниматься самокопанием: любовный гороскоп на неделю

Овнам стоит избегать конфликтов, а Тельцам перестать заниматься самокопанием: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 09:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Семейным представителям знака Овен стоит позаботиться о своих партнерах и избегать конфликтов, а тем, кто находится в поисках второй половинки - посвятить время на знакомство с новыми людьми. Удача может улыбнуться вам в неожиданном месте.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам необходимо перестать заниматься самокопанием. Эта неделя должна быть наполнена только позитивными эмоциями. Именно хорошее настроение поможет обрести вам счастье в личной жизни.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Близнецам можно не торопиться с принятием решений на будущее. Нужно жить здесь и сейчас, не отдаляясь от близких людей, а также не отказываясь от романтических встреч.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Разрешайте конфликты в семье только мирным путем, иначе неприятных ситуаций вам не обойти. Тем, кто свободен, стоит обратить внимание на свой внутренний мир, заняться медитацией.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Астрологи рекомендуют Львам обрести покой и равновесие в душе. В состоянии гармонии можно сгладить конфликтные ситуации в семье, а также познакомиться с действительно интересными людьми.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам стоит перестать важничать и быть постоянно занятыми. Стоит уделить внимание близким, а одиноким сердцам желательно больше гулять и заводить знакомства.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Не занижайте свою самооценку. Говорите о своих беспокойствах и сомнениях с близкими людьми, которые всегда вас поддержат и поймут.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Новая неделя для Скорпионов станет благоприятной в вопросах личной жизни. Только не стоит бояться перемен, ведь они держат человека в тонусе и не дают засиживаться на одном месте. Меняйте мировоззрение и не бойтесь общения с новыми людьми.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам пора избавляться от внутренних барьеров, которые мешают полноценно жить. Начав весну с перемен, можно обрести гармонию в отношениях. Не забывайте также позитивно мыслить.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Позитивные аффирмации позволят Козерогам настроиться на перемены в жизни, которые уже стучат в дверь. Хорошее настроение будет отличным помощником для привлечения в жизнь любви.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Водолеям стоит довериться собственному внутреннему голосу и интуиции. Главное - не забывать равномерно распределять жизненную энергию и переставать общаться с токсичными людьми.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Астрологи рекомендуют Рыбам укреплять отношения в семье и обязательно знакомиться с новыми людьми, чтобы повысить шансы на обретение взаимной любви.

Новые возможности и расстановка приоритетов: гороскоп на март для каждого знака зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 350

Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине выступили с прогнозом по возвращению Донбасса
02 Провалится в дыру: Крымскому мосту грозит печальная участь
03 Азербайджан ударными темпами отстраивает Карабах: Украине показали наглядный пример (фото)
04 Гениальная передача и гол Месси - в обзоре матча "Севилья" - "Барселона" (видео)
05 Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем ли отдыхать на 8 Марта: календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 года
Будем ли отдыхать на 8 Марта: календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 года
Борщ попал в список лучших супов в мире
Борщ попал в список лучших супов в мире
Холода возвращаются: синоптики напугали прогнозом погоды в последний день зимы
Холода возвращаются: синоптики напугали прогнозом погоды в последний день зимы
&quot;Я не могу больше есть мясо&quot;: Тина Кароль рассказала, когда стала веганом
"Я не могу больше есть мясо": Тина Кароль рассказала, когда стала веганом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь