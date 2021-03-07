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Близнецам - не поддавайтесь на провокации, а Львы должны быть готовы к переменам: любовный гороскоп на неделю

Близнецам - не поддавайтесь на провокации, а Львы должны быть готовы к переменам: любовный гороскоп на неделю
Обновлено 09:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Агрессия и напор могут осложнить выстраивание отношений и ухудшить взаимопонимание с партнерами. Поэтому направляйте энергию в мирное русло.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Эта неделя будет удачной для налаживания личностных отношений. Но не забывайте правильно распределять время между работой и семьей.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

Не поддавайтесь на провокации. Для того, чтобы эта неделя прошла успешно, представителям этого знака нужно забыть о тревоге.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Избегайте конфликтных ситуаций и находите компромиссные решения. Доброжелательность и внимательность помогут как семейным парам, так и одиноким сердцам.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Львы должны быть готовы к переменам, в том числе и в личной жизни. Неделя будет удачной для гармонизации отношений между партнерами.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Главное для Девам на этой неделе - не боятся встретиться с временными трудностями. Девам придется бороться за свое счастье.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Неделя ответственности. Осторожность и внимание помогут обойти стороной конфликты в семье и не стать заложниками токсичных отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Для Скорпионов неделя благоприятна как для семейных представителей знака, так и одиноких сердец. Парам желательно больше уделять друг другу времени, а одиноким - не бояться проявлять свои чувства.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе семейным парам нужно научится уступать друг другу, а тем, кто еще одинок, пора оставить сомнения и страхи, чтобы привлечь истинную любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Астрологи рекомендуют Козерогам стремится к лучшему, не забывая об ответственности. Чтобы не медлить в поисках счастья.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Семейные Водолеи смогут обрести гармонию в семейных отношениях, а тем, кто еще находится в поиске, улыбнется удача. Неделя благоприятна для развития личных отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На второй неделе Рыбы смогут как обрести любовь, так и попрощаться с токсичными персонажами. Удачное время для налаживания личной жизни.

Новые возможности и расстановка приоритетов: гороскоп на март для каждого знака зодиака

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 541

Все по теме:

Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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