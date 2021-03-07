Раки могут совершать дорогостоящие покупки, а Козерогам лучше сфокусироваться на работе: бизнес-гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

На новой неделе Овнам можно смело совершать дорогостоящие приобретения, вкладывать деньги в новый бизнес, получение новых знаний. Тем, кому не нравится его нынешняя работа, может подыскивать лучшие предложения.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Неделя обещает быть продуктивной. Позитивное настроение поможет стать успешнее в финансовом плане, потому что к ним начнут тянуться новые люди.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе финансовые желания начнут обретать форму. Например, смена работы, повышение зарплаты, победа над конкурентами. Не забывайте чаще думать о законе притяжения - думайте о чем-то хорошем.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Максимально благоприятное время для повышения доходов. Можете совершать дорогостоящие покупки, в том числе и через интернет, а также требовать от должников возврата одолженных им денежных средств.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Астрологи советуют Львам потратить немного денег на развлечения и встречи с друзьями. Но бессмысленный шопинг не принесет пользы.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Лень и апатия могут стать главными врагами. На этой неделе Девам ничто не будет мешать делать работу лучше и зарабатывать больше. Можете без страха соглашаться на командировки и необычные задания руководителя.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Эта неделя напрямую связана с открытиями, поэтому Госпожа Удача будет больше располагать к людям, занятых в сфере компьютерных технологий, науки. Желательно оценить финансовое положение на данный момент и правильно распорядиться средствами.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

На выходных можете смело заняться шопингом. Это благотворно отразится на уверенности Скорпионов, что положительно скажется на рабочих моментах.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов эта неделя будет очень благоприятной для финансовой активности и работы. Астрологи советуют меньше полагаться на постороннюю помощь и решать текущие вопросы самостоятельно.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам нужно сфокусироваться на работе, заработках, обязанностях. Не тратьте деньги на что-то второстепенное. Это чревато финансовыми потерями.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Эта неделя будет очень яркой, запоминающейся и благоприятной в финансовой сфере. Главное - избавится от самоуничижения и не меньше говорить себе "я не смогу", "у меня не получится".

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Это идеальное время для получения новых знаний, смены работы, принятия важных денежных решений. Направляйте энергию туда, куда вам больше всего захочется, ведь искреннее желание - половина успеха в любом начинании.