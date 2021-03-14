Стрельцам стоит остерегаться ссор, а у Рыб удачное время для начала отношений: любовный гороскоп на неделю

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Новые знакомства, переписка в социальных сетях, романтические подарки, внимание противоположного пола станут для Овнов источником силы и свежих эмоций. Во второй половине недели в наилучшем положении окажутся семейные Овны. У них в доме станет больше любви. Остальные станут уделять личной жизни больше внимания, но предпочтут не выставлять ее напоказ.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцов будут больше волновать не романтические, а семейные отношения, обстановка дома, отношения с родителями, вопросы содержания семьи и практические нюансы, связанные с совместным проживанием и домашним хозяйством. В пятницу и на выходных у свободных Тельцов будет больше шансов с кем-нибудь познакомиться.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Неделя идеально подойдет для того, чтобы рассказать о своей личной жизни всему миру. Если вы уже с кем-то встречаетесь, для отношений полезно провести день вместе среди друзей. Эксперты советуют не терять контроль над эмоциями: большинство проблем этой недели будут надуманными.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Если вы уже с кем-то встречаетесь, не ищите лучше. Смените обстановку, в новых декорациях привычный партнер будет выглядеть иначе, и вы снова в него влюбитесь. Ракам не стоит ждать знаковых событий от этой недели — все будет спокойно, тихо, мирно и по-семейному, а значит, моральная поддержка обеспечена и можно обратить внимание на более проблемные темы.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Звезды советуют в эти дни взять тайм-аут: пока Львы не разберутся со своими мыслями и чувствами, им не стоит начинать выяснение отношений. Если появятся какие-то идеи, претворить их в жизнь можно будет с пятницы по воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Со среды по пятницу Дев потянет к эмоциональной близости с партнером, захочется разделить с ним интересы, время, деньги. Все свидания, помолвки, свадьбы и другие яркие дела лучше сделать до выходных. С воскресенья в отношениях будет много логики и попыток найти общий язык, и мало чувств, мало яркости и блеска.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Для укрепления отношений в будни полезно поработать вместе с партнером, в паре. С выходных у вас начнется расцвет личной жизни. В ней начнут происходить важные события. Возможно значимое знакомство, свадьба, скачок отношений вперед.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

В понедельник личные отношения Скорпионов серьезно пострадают, вплоть до разрыва отношений или вынужденного временного расставания. Такое развитие ситуации может полностью выбить почву из-под ног. Однако астрологи советуют не злиться на близких и постараться собственными силами выбраться из цепких лап негатива.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Ваша личная жизнь будет состоять из напряженных эпизодов. Возможно, ваш партнер начнет постоянно вас дергать и фонтанировать идеями. Возможно, он будет загружен делами, раздражителен и агрессивен. Для мира в паре и спокойной личной жизни вам нужно найти общее с партнером дело, куда вы могли бы направить лишнюю энергию. Больше всего событий придется на воскресенье. День будет захватывающим, но остерегайтесь ссоры.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе не стоит пропускать слова любимого человека мимо ушей. И в конце недели личная жизнь станет идеальной. Партнер будет радовать заботой и пониманием. Утихнут споры. В окружении свободных Козерогов появятся люди, которые захотят с ними встречаться. Хотя они и могут долго молчать о своих чувствах.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Представителей Водолея ждет приятная и очень удачная неделя для личной жизни. В сфере любви проглядываются положительные изменения. В воскресенье в личной жизни наступит переломный момент. Она станет ярче и динамичней. Если вы одиноки, то увидите, что вокруг много интересных людей, и станете активно знакомиться.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Ваше удачное время в любви — до воскресенья. Поэтому если у вас остались планы кого-то очаровать, с кем-то познакомиться, сходить на свидание, успейте до воскресенья. Астрологи советуют проявить свои сильные стороны, чтобы добиться расположения любимого человека. Особенно звезды подталкивают к откровенности и искренности, но прежде чем обнажать душу, важно убедиться, что партнер понимает вас правильно.